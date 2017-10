Inalilahi Wainalilahi Rojiun, Pemeran Bang Napi Meninggal Dunia, ini Penyebabnya!

BANGKAPOS.COM.COM - "Waspadalah, waspadalah!" begitu ucapan Bang Napi yang akrab bagi para penonton acara berita kriminal ini, dan kini pemeran dari Bang Napi ini dikabarkan meninggal dunia.

Kalian pernah menonton program berita kriminal "Sergap" di RCTI?

Pasti sudah hafal betul ya dengan karakter "Bang Napi" yang selalu memberikan pesan-pesan kepada para penonton agar selalu waspada.

Kabar duka datang dari pemeran karaktaer "Bang Napi" ini.

Bang Napi

Bang Napi

Arie Hendrosaputro yang dikenal dengan nama Bang Napi dalam progran Sergap RCTI dikabarkan telah meninggal dunia.

Melansir dari sebuah postingan akun Instagram pembawa acara berita, Atika Suri @atikasuri_w, kabar duka ini beredar.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun.. may you rest in peace my friend Arie Hendrosaputro a.k.a bang Napi#bangnapi#seputarindonesia#rcti," tulis caption-nya.

instagram.com/atikasuri_w



Kabar mengatakan bahwa penyebab kepergian Arie karena sakit.

Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian penyebab Arie meninggal karena penyakit apa.

Namun melansir dari akun Instagram Atika Suri, mendiang Arie berada di rumah duka Graha Cinere.