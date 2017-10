Gitar Akustik Buatan Warga Bandung ini Disebut Tertipis di Dunia

(ANTARAFOTO/Agus Bebeng)

Pembuat gitar, Raka Shidiq (33), memperlihatkan gitar tipis karyanya yang diberi label Anymo Essential Guitar, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/10). Anymo Essential Guitar yang bisa digunakan secara akustik dan elektrik ini diklaim sebagai gitar tertipis di dunia dengan ukuran tubuh gitar 8mm. Anymo meraih The Most Marketable Product pada Business of Design Week 2016 di Hong Kong, dan mendapat sambutan baik dari pecinta musik seperti di South by South West (SXSW) 2017 Austin AS, Salone Del Mobile Milano 2017, dan Casa Bravacasa 2017.