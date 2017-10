Persaingan Sekolah Makin Sengit, Pemda Ingatkan Sekolah Harus Punya Brand

Laporan Wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Banyaknya sekolah yang baru berdiri di Kota Pangkalpinang ternyata menjadi sorotan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

Topik ini sempat disinggung Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Eti Fahriaty dan Kabid Paud PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Jeany Anepta, Kamis (5/10) saat membuka Open House di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkalpinang.

Disampaikan Eti, dalam kompetisi kuantitas dan kualitas sekolah saat ini sekolah amat penting memunculkan keunikan dan brandingnya. Kementrian Pendidikan kini memiliki program sekolah rujukan dan sekolah model. Kesempatan ini memang baru didapat oleh sekolah negeri namun tak menutup kemungkinan sekolah swasta juga memiliki kesempatan yang sama.

Di Kota Pangkalpinang sendiri sekolah rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah ialah SD 10 Pangkalpinang di tingkat sekolah dasar dan SMPN 2 Pangkalpinang di tingkat SMP

"Sekolah Kristen Kalam Kudus sudah sangat bergengsi dan menjadi sekolah favorit di Pangkalpinang. Jangan khawatir dengan munculnya sekolah-sekolah baru. Jangan sampai khawatir itu membuat semangat lemah, mundur dan kecewa. Justru itu adalah tantangan yang memang menguras energi, kemampuan dan waktu untuk menciptakan inovasi lebih bagus lagi," ujar Eti Fahriaty.

Senada Koordinator Lokasi Sekolah Kristen Kalam Kudus (SKKK) Pangkalpinang, Ev, O'ziduhu Halawa mengatakan SKKK yang mengusung jargon "Be Better In Capability And Spirituality" dan branding digital class tak khawatir terhadap kompetisi sekolah di Pangkalpinang.

"Bagi kami kompetitor itu suatu peluang agar sekolah Kristen Kalam Kudus berbenah dan meningkatkan kualitas SDM. Kami tidak mengagap kompetitor sebagai saingan,"jelas Koordinator Lokasi Sekolah Kristen Kalam Kudus (SKKK) Pangkalpinang yang menargetkan total 500 siswa di sekolah terpadu SKKK usai membuka sekolah tingkat SMA.