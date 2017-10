Putra Sultan Brunei Ini Curi Perhatian Kaum Hawa

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Sultan Hassanal Bolkiah, Kamis (5/10/2017), merayakan 50 tahun dirinya memimpin Brunei Darussalam.

Hassanal Bolkiah diarak menggunakan kereta kencana bertahtakan emas melewati sejumlah jalan di Brunei yang dipenuhi rakyatnya.

Di antara keluarga Sultan Hassanal Bolkiah, salah seorang putranya mencuri perhatian rakyat, terutama para kaum hawa.

Ya, dia adalah Pangeran Brunei, Abdul Mateen Bolkiah.

Cowok yang dikenal sebagai atlet polo ini tampil ganteng dan gagah mengenakan pakaian khas Brunei berbalut warna kuning emas.

Foto Mateen pun langsung membuat heboh dunia maya saat diunggah melalui akun jejaring sosial Instagram, @bruneiroyalfamily.

Bukan cuma mengabadikan sosok Mateen, akun tersebut juga mengunggah sejumlah foto terkait perayaan emas kekuasaan Sultan Hassanal Bolkiah.

Sementara di akun Instagram pribadinya, @tmski, Mateen meluapkan kebahagiaannya menjadi bagian dari sejarah yang ditorehkan sang ayah.

"Honoured to be part of this historic event with you all #goldenjubilee," tulis Mateen.

Seperti diketahui, perayaan ini menjadikan Sultan Hassanal Bolkiah sebagai penguasa monarki terlama kedua di dunia.