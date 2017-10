Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkalpinang Gslar Open House Selama Tiga Hari

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sekolah Kristen Kalam Kudus cabang Pangkalpinang selama tiga hari (5-7 Oktober 2017) menggelar Open House mengusung jargon "Be Better In Capability And Spirituality" bagi siswa, orang tua siswa dan masyarakat umum, Kamis (5/10) di Sekolah Kristen Kalam Kudus Jalan Basuki Rachmat Girimaya Pangkalpinang.

Pelepasan balon warna-warni oleh pengajar dan pengurus pusat dari Jakarta menandai pembukaan Open House Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkalpinang yang diisi dengan acara seminar obesitas pada anak bersama Prodia, pembagian sembako dan periksa kesehatan gratis untuk warga yang tinggal di sekitar Sekolah Kristen Kalam Kudus.

Kegiatan juga diisi dengan berbagai lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak dan lomba menggambar tingkat sekolah dasar yang mengundang siswa dari sekolah lain.

Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkalpinang kini menjadi cabang kelima setelah empat cabang lainnya yang berlokasi di Jakarta seperti Kalam Kudus Kosambi, Kalam Kudus unit Green Garden Jakarta Barat, Kalam Kudus di Mangga Besar dan Kalam Kudus Alam Raya Tangerang.

"Kita ingin sekolah Kalam Kudus ini lebih baik dari segi kapasitas dan spiritulitas. Menumbuhkembangkan murid menjadi manusia mandiri, berbudi pekerti, cinta Tuhan, bangsa dan keluarganya," ujar direktur pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus, Daniel Suyatno.

Kehadiran pengurus pusat SKKK dari Jakarta turut ditemani Koordinator Lokasi Sekolah Kristen Kalam Kudus (SKKK) Pangkalpinang, Ev, O'ziduhu Halawa yang mengatakan acara open house ini menjadi acara perdana bagi SKKK sejak berdiri 1996. Saat itu kegiatan mengajar dimulai dengan dua orang guru dengan delapan belas siswa.