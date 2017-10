Dulu Berhijab, Cewek Cantik Anak Dokter Ini Pamer Gaya Hidup Bebas, Isi SMS Ini Bikin Nangis

BANGKAPOS.COM - Selebgram Karin 'Awkarin' Novilda tinggal terpisah dengan kedua orangtuanya dan adiknya.

Orangtuanya yang berprofesi sebagai dokter tinggal di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Sedangkan dia yang kini meniti karier di dunia hiburan tinggal di Jakarta, kota dimana dia dilahirkan dan sempat menempuh pendidikan sekolah menengah atas.

Di Jakarta, jauh dari pantauan orangtua, bekas peraih nilai Ujian Nasional tertinggi ketiga se-Provinsi Kepulauan Riau ini hidup bebas sebebas-bebasnya.

Dulu, semasa duduk pada bangku sekolah menengah pertama, Awkarin sempat mengenakan hijab, sebagaimana terlihat pada foto dan video dokumentasinya.

Namun, kini dia melepas hijabnya, lalu memperlihatkan rambut pirangnya serta mengubar tato dan bagian tubuhnya yang seharusnya ditutup.

Awkarin juga kerap memamerkan gaya hidup yang tak patut dicontoh oleh kalangan muda-mudi, seperti merokok, nge-dugem, minum minuman beralkohol, hingga ciuman dengan pria di hadapan publik.

Mungkin banyak yang menyangka jika gaya hidup Awkarin yang demikian membuat dia dijauhi kedua orangtuanya karena malu memiliki buah hati berperilaku demikian.

Sepertinya sangkaan itu salah.

Saat Lebaran Iduladha 1428 Hijriah, Awkarin menyempatkan waktunya untuk pulang kampung merayakan hari raya bersama dengan kedua orangtuanya.

Hal itu diketahui dari posting-annya pada akunnya pada Instagram @awkarin.

Tampak Awkarin foto bareng, antara lain dengan ibunda tercinta.

Coba lihat foto di bawah ini.

Foto di atas diberi caption ungkapan terima kasih Awkarin kepada sang bunda dan papa yang setia menyayangi dalam kondisi apapun selama 19 tahun.

Apapun terjadi kepada putrinya, kedua orangtua tetap sayang sang buah hati.

Sungguh mengharukan.

"ibunda tercintaaaa. makasih ya ma udah ngesupport dan nyayangin karin selama 19 tahun tanpa henti & tanpa pamrih. sekarang giliran karin yang manjain mama & papa hehe. karin sayang mama & papa & zahra! selamat hari raya idul adha bagi yang merayakan c: glasses: @avenueclothes."

Lalu, Awkarin mengenang masanya saat bayi melalui sebuah foto kenangan.

Pada momen Lebaran Idulfitri 1438 Hijriah lalu atau Juni 2017, Awkarin mem-posting foto-foto kebersamaan dia dengan keluarga besarnya melalui akunnya.

Jika melihat foto tersebut, mantan kekasih Gaga Muhammad ini sepertinya pulang kampung untuk berlebaran.

Foto di atas diberi caption, "Happy Eid Mubarak everyone so much love today! maafin karin ya kalo ada perkataan atau perbuatan karin dan keluarga yang ngga berkenan dihati kalian :) alhamdulillah kita semua masih dikasih ngerasain lebaran dan bulan suci tahun ini *tetep aja nyari background aesthetic dulu*."

Melihat foto di atas, sejumlah warganet pemilik akun memilih berkomentar nyinyir.

Pemilik akun @furkam.satriawan menulis kometar, "Waah pasti keluarga besarnya pada malu tuhh..."

Pemilik akun @sarahamalia196 menulis kometar, "Punya keluarga ternyata."

Pemilik akun @nurft__ menulis kometar, "Masih punya keluarga ya ?"

Ada juga menulis komentar usil.

Pemilik akun @achmad_gihad menulis kometar, "Tanyain dong emak bapak elo,kenapa ga marah liat elo posted foto pamer t*k*t?!! Hhah paham y shaay paham sekali.... salam buat mama papanya' elo semua suci,gua penuh dosahhhhhhhhh hahahaahhaah'."

Guna membuktikan pula hubungan dengan orangtuanya, sebelumnya Awkarin mem-posting cuplikan percakapan melalui SMS antara dirinya dengan ibunda.

Percakapan tersebut di-posting pada Instagram story Awkarin usai makan bersama keluarga, Minggu (7/5/2017).

"Rin sayaaang trmks yaa sptunyaa.. Smga rejekinya terus ngalir dan barokah.. jgn lupa sedekahnyaa..," demikian bunyi SMS ibunya.

"Inget plg jgn mlm2 yaa dan hati2 di jln jgn tidur di mobil.. hati2 brg2nyaa jgn sampai ketinggalan yaa..," demikian sambungannya.

Selang satu jam berlalu, Awkarin pun membalas SMS sang ibunda.

"Iya mama syg makasihhh," jawab Awkarin sambil menyisipkan emoji hati.

Ia juga menulis, "Doa orang tua yang selalu bikin aku makin sukses kaya gini."

Cuplikan percakapan itu ternyata mencuri perhatian followersAwkarin.

Netizen itu memastikan bahwa rumor sang ibu malu pada Awkarin itu salah.

"Tuh kan g mungkin mamanya kamu malu punya anak seperti karin:)," tulisnya.

"Mungkin mereka sirik sampe bilang kalo mama kamu malu punya anak seperti kamu:) dasar haters alay," tulisnya melanjutkan.

Awkarin lalu menanggapi tulisan netizen tersebut.

Ia mengaku tak begitu peduli dengan rumor buruk yang beredar luas.

"Nama nya juga haters, mereka kan sengaja menyebar fitnah biar hasrat membenci mereka ikut tersebar ke orang lain," tulisnya menanggapi.

"Aku mah gangurusin lagi yang kaya begitu. Orang2 jahat pasti disulitkan dalam hidupnya sesuai dengan perbuatan jahatnya dengan orang lain," tulisnya menyambung.

"Aku cuma lagi fokus sama mimpi & cita2 aku & mau bahagiain keluarga dan inner circle aku aja :)," tulisnya menambahkan.

"Kadang ketawa aja liat acc itu nyebar fitnahnya aneh aneh aja wkwk," tulisnya menutup Awkarin.

Heboh Video 'Candu'

Sebelumnya, Awkarin sempat menjadi trending topic pada media sosial.

Alumnus SMA Negeri 58 Jakarta membuat kejutan melalui launching video klip berjudul 'Candu'.

Kini, 'Candu' dapat dinikmati melalui YouTube pada channel Awkarin bernama 'Karin Novilda'.

Pengelola channel mengunggah video itu sejak, Rabu (30/11/2016).

Kendati baru diunggah (upload), namun respon netizen ternyata cukup besar.

Terbukti dari viewers yang telah mencapai ratusan ribu hanya tempo 24 jam.

Dari sekian viewers ''Candu' ternyata malah muncul pengakuan mencengangkan jika mayoritas dari mereka malah tak mengerti maksud liriknya.

Tak hanya itu, gaya Awkarin juga menjadi persolan bagi mereka.

Akibatnya, mantan kekasih CEO - TAKIS Entertainment, Oka Mahendra Putra tersebut menjadi sasaran olok-olokan.

Lihat saja komentar para pemilik akun berikut ini.

Akun Fickry Afriansyah menulis komentar, "Awkarin kalo latihan nyanyi di bengkel bubut kali yah?? masa gak sadar2 sih suaranya kaya apaan :(."

Akun Jose indra menulis komentar, "LEBIH ENAK TKW TAIWAN NYANYI DI SMULE ANJIRR WKWK."

Akun Mochamad Bagus Firmansyah menulis komentar, "Maaf mau tanya, ini yang nyanyi orang apa software?."

Akun Eko Setiawan menulis komentar, "bagusan iklan spritenya cak lontong.. nyatanya nyegerin..."

Akun Cory S M menulis komentar, "ini penghinaan bagi para rapper. rap is about pronounciation, rhythm, flow, lyric etc. at least kalo suara ga bagus, pronounciationnya yg bener kek, ini kaya orang nyanyi sambil nahan iler elah."

Akun Herdanto Nugroho menulis komentar, "Buset gak jelas banget.. Ini lagu apa wawancara tukang bakso borax formalin dikasih iringan musik...."

Akun Dwi Ayu Ivani menulis komentar, "aku sedih drtd udah ngulang mv nya 5x ini smpe gatel mau komen masih gak ngerti maksud lagunya apa dan arah lagu kmana :'(

aku nya yg bodoh atau lagunya yg bodoh :'(."

Olok-olokan buat lulusan terbaik SMP Negeri 1 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada tahun 2013 itu ternyata tak hanya sampai di situ.

Coba Anda perhatikan video klipnya pada detik ke-27 hingga ke-29.

Tampak Awkarin memasukkan sebuah lembaran tipis berwarna yang diambil dari sisi kanannya ke mulutnya.

Pada menit ke-3:36, lembaran itu tampak dikeluarkan.

Pemilik akun kemudian bertanya-tanya, lembaran apakah itu?

Ada yang menyebutnya perangko, permen, wafer, plester obat, kartu penyimpan data, hingga pas foto.

Akun Annisa Mareizky yang penasaran soal itu kemudian bertanya, "di awal dia makan apaansih? permen yosan?."

Ditanggapi akun BC Becek, "milkita gan... setara dengan 3 gelas susu."

Lalu, akun lainnya juga menanggapi.

Akun Rizki Cantika menulis, "Annisa Mareizky gua kira makan tango hhhaha."

Akun wuk wuk menulis, "makan rumput teki kali, makannya jd begitu."

Akun Yoga Iswara Darma menulis, "itu lakban."

Akun rimochi moci menulis, "pas foto 3x4."

Akun Anin menulis, "ngemut perangko."

Akun Lathifah Alfi menulis, "awalnya ngira itu perangko juga haha."

Akun fucked up menulis, "nelen micro sd card."



Akun Alfiani Nur Lailikamenulis, "kayaknya itu LSD deh, drug yang bisa bikin halu gitu."

Pada video klip Awkarin sebelumnya, dimana dia duet dengan rapper Young Lex, juga tak lepas dari olok-olokan netizen.

Hal itu lantaran dia mencoba menampilkan gaya hidup hedonis yang sungguh tak patut ditiru sebayanya.(tribuntimur)