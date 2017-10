Edukasi Keselamatan Berkendara, Bukti Honda Peduli Keselamatan Pengguna Sepeda Motor

Laporan Wartawan Bangka Pos, Iwan Satriawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Sebagai produsen papan atas sepeda motor di Indonesia, pihak Honda tak hanya memberikan produk sepeda motor yang berkualitas.

Mereka juga peduli dengan keselamatan berkendara pengguna sepeda motornya.

Untuk itu bertempat di Second Home mereka di Pangkalpinang, Jumat (6/10/ 2017), main dealer Honda Babel PT Asia Surya Perkasa menyelenggarakan Edukasi Keselamatan dalam berkendara kepada komunitas sepeda motor di Bangka Belitung.

Program Ini merupakan bentuk kepedulian Honda sebagai promotor keselamatan dalam berkendara.

Honda bekerja sama dengan pihak kepolisian Sat lantas Pangkalpinang memberikan penyuluhan betapa pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Selain itu di sela - sela kesempatan Honda juga memperkenalkan sepeda motor sportnya yang terbaru All New CBR 250 RR dan All New CBR 150 R.

Menurut Erwin selaku PIC Community serta Marketing Suport dari PT.Asia Surya Perkasa mengatakan dengan 3 mode speed yang ada di All New CBR 250 RR menjadikan Motor ini satunya2 yang memiliki 3 mode tersebut di kelasnya.(*)