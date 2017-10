Gara-gara Jam Mahal, Dewi Perssik Ngamuk Saat Suaminya Dituding Begini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suami pedangdut Dewi Perssik, Angga Wijaya, menjadi bulan-bulanan netizen gara-gara postingannya di Instagram.

Lewat akun Instagram @anggawijaya88, Angga Wijaya memang mengunggah foto tangannya berbalut jam dengan merek HUBIOT.

Dalam status Instagram-nya, Angga menuliskan jam tangan itu merupakan pemberian pendangdut pemilik goyang gergaji tersebut.

//

"Alhamdulillah .Thank you somuch my rib @dewiperssikreal for gift. Really love this watch #hublot watch #plazaindonesia #timepalace #luxuriousclassics," tulis @anggawijaya88.

Pada suatu wawancara Dewi Perssik sempat mengatakan bahwa jam tangan tersebut dibeli dengan harga Rp400 juta.

//

Salah seorang netizen menuliskan bahwa jam tangan tersebut dibeli di Plaza Indonesia.

"Jam Tangan 400jt.. @anggawijaya88 belinya di Plaza Indonesia ya mba @dewiperssikreal .. Di tokonya.. pengusaha arloji yg terkenal itu," tulis akun @mujawatifashion.

Postingan Angga menuai beragam reaksi dari netizen.

Ada netizen yang melontarkan komentar positif dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Angga.

"Selamat ulang tahun aa @anggawijaya88 Doa terbaik buat aa, keren bgt yaa kado dari mamii @dewiperssikreal," tulis @istinurulyanuari.

Ada pula yang mencibir postingan Angga dengan bilang pria itu memanfaatkan uang Dewi Perssik.

"kok kaya manfaatin yah ... wkwkwkw....... berasa dp yg banting tulang...." tulis akun @kiky_rizkiyah95.

Komentar itu membuat Angga dan Dewi Perssik bereaksi.

Mereka membalas komentar netizen tersebut, bahkan Dewi Perssik, melalui akun Instagram @dewiperssikreal, menuliskan kalimat-kalimat pedas.

"@kiky_rizkiyah95 alhmdulillah saya di kasih bukan minta. Dan mbk @dewiperssikreal kasihnya ikhlas tnpa ada pakasan dari siapapun, sampean iri yaa? Hahaha kalo mau komentar pasang muka yg jelas. Biar tau muka orang iri kaya apa. Wkwkw," tulis @anggawijaya88.

Komentar pedas dilayangkan Dewi Perssik.

"Manfaatin ? Sy g bego kali, dia ga minta kok, dan sy dr dulu mmg pekerja keras kok tanpa bersama @anggawijaya88 dan sy bukan wanita bego, diapun sy angkat jd menejer krn bs melakukan pekerjaan sebagai menejer dalm urusan pekerjaan sy @kiky_rizkiyah95," tulis @dewiperssikreal.

Belum selesai urusan itu, ada lagi netizen yang berkomentar nyinyir, menyindir.

"Wihh.. dibeliin jam.. ntar lg dibeliin rumah..ntar lg dibeliin mobill..habis tu putus..kayak kejadian aldy taher uda dpt mobil putus..wkwkwkwk," tulis akun @raimondelza.

Dewi Perssik tidak tinggal diam.

"Hey perasaan dulu dg aldi taher g pernah beliin mobil dech, km g halu khan ??, gmn sy mau beliin mobil wong pernikahaannya aja g diinginkan dulu, kok ngaco kalau ngomong, sebego2nya sy nih.. mikir kali kalau mau ksh sesuatu ma laki2 sprt apa, kalau si @anggawijaya88 dia uda ninggalin dunianya dan nemeni sy kok 24 jam jd sy tau brp imbalan kesetiaan dia smntra, tenanggg g bego kok gw, dan km jgn be smart ya @raimondelza," tulis akun @dewiperssikreal.

* Lihat Pose Ganteng Angga Wijaya

Angga Wijaya, lelaki ganteng ini akhirnya mempersunting janda dua kali tersebut.

Lihat foto-foto Angga Wijaya yang diposting di laman instagram.