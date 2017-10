Belasan Tahun Ditinggal dengan Segudang Hutang, Begini Reaksi Laura Saat Bertemu Ayah

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Tania Natalin

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Mungkin diantara Anda ada yang masih ingat dengan cerita yang sempat jadi viral dari aktris ini beberapa saat yang lalu.

Aktris cantik blasteran Prancis - Bali ini diketahui masih sangat muda, usianya masih 21 tahun.

Namun dirinya sudah mengalami asam garam kehidupan bersama ibu dan 2 adiknya.

Waktu usianya masih 2 tahun, ayahnya sudah tega kabur dengan membawa uang ibunya dan meninggalkan utang.

Saat itu sang ibu ditinggalkan dengan dua anak yang masih kecil dan satu anak yang masih di dalam kandungan.

Tak berhenti sampai di situ, ibunya bekerja keras dengan membuat kantin di sebuah sekolah hingga kantinnya itu laku keras dan punya 8 karyawan.

Namun menurutnya, sang kepala sekolah memfitnah ibunya karena menyebarkan hoax mengenai makanan yang mereka jual diberi racun.

Singkatnya, kantin itu bangkrut, mereka sekeluarga tanpa sang ayah pulang ke kampung halaman hingga akhirnya dirinya mengadu nasib ke Jakarta menjadi seorang aktris.

Dan siapa sangka, bertahun-tahun kemudian sosok sang ayah yang pernah meninggalkan mereka melakukan hal ini.

Tapi Laura Theux dan keluarganya baru saja mendapat tamu yang tak terduga.

Di depan restoran yang mereka kelola, hadirlah sang ayah di hadapan mereka.

Sang ayah terlihat memakai kemeja kotak-kotak.

Tak memikirkan kebencian, Laura langsung memeluk ayahnya seakan ogah melepaskannya lagi.

Adiknya pun menyusul, kemudian ibunya.

Tak ada amarah di sana, semuanya menyambut kedatangan sang ayah dengan sukacita.

"today i met my dad for the second time of my life. Thank God. #imblessed"

(Hari ini aku bertemu ayahku untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan.)

Sang ayah pun terlihat tak bisa berkata apa-apa sambil kemudian memeluk sang ibu.

Adiknya terlihat masih malu-malu tapi tak bisa menutupi kebahagiannya.

Netizen yang melihat ikut terharu.

