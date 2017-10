Chealsea Islan Siap Lanjutkan Patah Hati Nasional Season 2

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka



BANGKAPOS.COM– Indonesia siap-siap patah hati nasional lagi. Pasalnya Artis muda berkarya, Chealsea Islan dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Daffa Wardhana buah hati Marini Zumarni.

Kedekatan keduanya tercium sejak Daffa memposting foto momen ulang tahun Ayahnya bersama sang Ibu dan Chealsea di akun instagramnya, (26/9) lalu.

“In a state of missing home. throwback to dad's birthday with the special ones,” tulis Daffa di kolom keterangan.

Chelsea Islan (WARTA KOTA/Nur Ichsan)

Tidak berhenti di sana, beberapa menit lalu Daffa memposting foto lagi bersama Chealsea. Kali ini keduanya berpose jauh lebih, (8/10).

“Happy Infinity Day! Aku ingin mencintaimu dengan sederhana – Sapardi Djoko Damono,” tulis Daffa.

Kutipan puisi dari Sapardi tersebut tentu memegaskan perasaan Daffa ke Chealsea. Hal itu tentu mengundang beragam respon dari warganet.

Setelah kehilangan Raisa dan Bella, kini mereka harus terancam dengan putra Marini Zumarni.

“Hari patah hati nasional season ke 2,” komen lyfebrian

“Ahh persetan lah, masih ada isyana kok gue,” komen rinaldyangriawan07

“Kalau ini gue oke. Kalau yang dulu buat tutup botol aja kecapnya udah gak laku,” erwinardian

“Makane ikhlasin ae, masih banyak kok yang lebih. Yang sold out di ikhlasin ae, doain langgeng, gak putus. Ben gak ambil ganteng ganteng berikutnya haha,” wina_roy

Meskipun, Chealsea belum mengkonfirmasi hubungannya dengan Daffa.

Tapi, Aktor Lucky Perdana turut serta berkomentar di postingan Daffa.

“Go to da kils,” ujar _luckyperdana.(*)