Indonesia vs Thailand, Kiper Thailand Berharap dapat Kawan, Timnas U19 Mau Balas Dendam

BANGKAPOS.COM - Kiper U-19 Thailand Manpati Kantaphat berharap laga persabatan melawan timnas U-19 Indonesia mendapatkan suatu hal yang bermanfaat.

Manpati Kantaphat berharap dapat menjalin persahabatan saat melawan timnas U-19 Indonesia.

Baca: Heboh Video Pelari Maraton Percaya Diri Disoraki, Padahal Alat Vitalnya Nyembul Keluar

Laga ini akan dimainkan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, MInggu (8/10/2017) kick off 18.30 WIB.

"Wawancara sebelum pertandingan. Saya berharap bisa menjalin persahabatan dari Indonesia," tulis Manpati, BolaSport.com melansir dari instagram.

Unggahan Manpati Kantaphat tersebut mendapatkan reaksi yang sama dari netizen Indonesia.

Baca: 18 Hari Usai Menikah, Pria Ini Jatuh Miskin, Awalnya Salahkan Istri tapi yang Terjadi

rupeka_firlian Welcome to Indonesia @manpati_km . Indonesia Thailand are friends

ilmawanfahmi We hope too @manpati_km

yaelahter We always be your friend!