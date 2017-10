Pamer Tubuh Pakai Bikini Hadiah Suami, Shandy Aulia Cuek Kena Nyinyir Pedas Netter

BANGKAPOS.COM - Shandy Aulia merupakan salah satu selebritis yang terkenal santai.

Meskipun beberapa postingannya dikritik netizen.

Aktris 30 tahun itu, tak menghapus, mematikan kolom komentar atau membalas komen netizen yang nyinyir.

Seperti saat dirinya mengunggah video mengenakan bikini merah ini.

Dengan santai, Shandy Aulia berlenggak-lenggok memamerkan tubuh indahnya.

Rupanya bikini tersebut merupakan pemberian dari sang suami.

"When my husband gave me this red bikini, I just want to wear it right way! (love) thank you my (love)."

Maka tak heran Shandy tetap enjoy dan bahagia memamerkan hadiah sang suami.