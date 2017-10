Program Penggemukan Sapi Bukan Proyek Dinas, Tapi Kerjasama Antara Babar-DKI

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riyadi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kadin Pertanian dan Peternakan Pemkab Bangka Barat Azmal AZ mengatakan, perlu dipahami, bahwa program penggemukan sapi itu bukan proyek Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat, tapi kerjasama antara Kabupaten Bangka Barat dan Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi mohon dipahami, ini bukan proyek, tapi ini kerjasama antara Pemkab Bangka Barat dan Pemprov DKI," ujar Azmal.

Wujud kerjasama tersebut, untuk pemberdayaan, jadi tanam tumbuh iitu tidak digusur, sampai masa produktifnya.

Dikatakan Azmal, mengenai lahan (di Lambau), bahwa lahan harus di C and C (clean and clear) dulu.

"Dalam program itu, yang kerja bukan dinas, tapi ada poka (kelompok) kerja, ada timnya, dalam melaksanakan tahapan di lapangan juga dilakukan sesuai aturan yang berlaku, termasuk aturan lainnya juga harus diikuti," jelasnya.

Azmal menyatakan, program itu mau di tolak mau tidak. terserah masyarakat, tapi harus ada solusi, karena status lahan yang sekarang untuk tanam tumbuh juga belum jelas.

Ada 113 hektar lahan di Lambau, yang direncanakan untuk pelaksanaan program penggemukan sapi kerjasama antara Pemkab Bangka Barat dan Pemprov DKI.(*)