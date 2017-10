Amy Search Nyanyikan Lagu Isabella di Pernikahan Bella-Emran

BANGKAPOS.COM - Setelah melangsungkan akad nikah di Kuala Lumpur, Malaysia pada 8 September 2017 lalu.

Pasangan fenomenal Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran akhirnya menggelar resepsi pernikahan mereka di Indonesia.

Tepatnya pada Hari Minggu (8/10/2017) kemarin di sebuah hotel mewah di Bandung, Jawa Barat bernama Intercontinental Hotel.

Acara resepsi tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri sekitar 300 tamu undangan yang terdiri dari keluarga dan sahabat dekat.

Dari sekian tamu undangan yang hadir, mungkin kemunculan penyanyi asal Malaysia, Amy Search yang paling mengundang perhatian.

Ya, tak bisa hadir di acara akad nikah Bella dan Emran di Malaysia, Amy dan istrinya justru muncul secara tak terduga di Bandung.

Rupanya, kehadiran Amy adalah sebuah surprise manis yang khusus dihadiahkan Ibunda Bella, Neni S untuk putri dan menantunya.

Seperti dilansir Tribunstyle.com dari postingan Instagram Istri Amy Search @qasander berikut ini:

"Its a surprise for the bride .kami tk dpt hadir Majlis di KL .

Alhamdullilah all went well. Terima Kasih Ibu Bella dan Ritta . kami sudah berpakat dr awal .