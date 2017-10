Peristiwa Mengharukan dan Membahagiakan Warnai Peringatan Hari Gerak PKK

Laporan Wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Peristiwa mengharukan serta membahagiakan mewarnai acara peringatan hari gerak PKK ke 45 yang digelar ibu PKK Kota Pangkalpinang di Gedung Hamidah Kota Pangkalpinang, Senin (09/10/2017).

Adapun peristiwa mengharukan terjadi saat adanya pertunjukan kolaborasi antara ibu-ibu PKK Kota Pangkalpinang, dengan anak TK Budi Mulia ketika menampilkan pertunjukan angklung dengan lagu "Mother How Are You Today".

Dengan arasemen lagu yang etnik serta mendayu ditambah makna dari lagu tersebut, seorang anak menanyakan kabar ibunya. Sontak membuat Kabag Humas dan protokoler Pemkot Pangkalpinang, Hasan Rumata langsung tertunduk, matanya memerah menahan tangis haru. Tidak kuat dirinya langsung beranjak keluar, bahkan menyeka matanya mengunakan sapu tangan.

Saat dikonfirmasi wartawan bangkapos.com dirinya membenarkan terharu lantaran teringat ibunya.

" Iya lagu tadi membuat saya teringat ibu saya. Wajarlah," ucapnya.

Sedangkan peristiwa membahagiakan dirasakan oleh tiga orang ibu PKK yang berhasil mendapatkan hadiah sepeda dari Walikota Pangkalpinang, M Irwansyah lantaran bisa menjawab tantangan menyebutkan 10 pokok program PKK.

" Ayo siapa yang bisa menyebutkan 10 pokok program PKK dengan lancar tanpa terbata-bata, akan saya beri hadiah umroh. Saya sejak kecil sudah hafal, karena sering diajak ibu saya ibu Jamilah saat menghadiri kegiatan PKK. Ayo siapa yang bisa," ucapnya.

Pantauan bangkapos.com, tantangan ini, ternyata disambut baik oleh tiga orang ibu PKK. Hanya saja sayangnya ketiga ibu PKK ini, tidak lancar menyampaikan 10 pokok program PKK, sehingga hanya mendapatkan hadiah sepeda dari orang nomor satu Pangkalpinang ini.

" Karena tidak ada yang lancar, maka hadiahnya sepeda saja yah bu. Saya katakan juga saya menjadi walikota, dan kerja bukan minta dapat pujian tetapi tulus karena ALLAH. Lebih mulai di mata Allah. Makanya saya hanya satu periode menjadi walikota. Saya juga akan menaikkan anggaran PKK dua kali lipat tahun depan," ucapnya yang langsung disambut tepuk tangan ibu-ibu PKK yang hadir.