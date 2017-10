PGI dan BIG Gelar Turnamen Golf Babel ke XVI, Ajang Dongkrak Pariwisata Babel

PANGKALPINANG, BANGKA POS - 104 peserta mengikuti Oper Golf Tournament Babel Cup XVI Tahun 2017 di Bukit Intan Golf Course Pangkalpinang, Sabtu (7/10).

Dalam pertandingan ini piala bergilir digondol Ujang Permana peraih Best Gross Overall (BGO), sedangkan Best Nett Overall (BNO) diraih Asmidi.

Kegiatan ini dibuka Wakil Gubenur Babel, H Abdul Fattah didampingi Dirut PT Timah (Persero) Tbk M Riza Pahlevi Thabrani, Ketua PGI Babel Akhmad Rosidi, Ketua Panitia Dicky Sinoritha yang diawali pemukulan bola asap.

Pegolfer yang ikut ambil bagian tidak hanya dari Bangka Belitung, namun ada juga dari Batam, Jakarta, Bandung dan Kalimantan.

Pertandingan golf Babel Cup ini dilakukan setiap tahun. Namun Open Golf Tournament Babel Cup XVI Tahun 2017 dilaksanakan di Lapangan Bukit Intan Golf Course Pangkalpinang.

Ketua Panitia Pelaksana Dicky Sinoritha mengemukakan, bahwa peserta yang mendaftar ada sekitar 124 orang, namun yang bisa ikut sebanyak 104 pegolfer.

Menurut Dicky banyaknya peserta yang ikut pada Open Golf Tournament Babel Cup diatas 100 peserta maka kegiatan open ini sudah cukup bagus.

“Pertandingan golf ini sudah lama tidak digelar. Namun pada saat dibuka Open Golf Tournament Babel Cup 2017 dapat dikatakan sukses,” ungkap Dicky.

Dicky menilai kondisi Lapa­ngan Golf BIGC sudah cukup memadai yang disupport PT Timah (Persero) Tbk. Sehingga kegiatan Babel Cup 2017 dapat diselenggarakan di Pangkalpi­nang Bangka Belitung.

“Biasanya kegiatan digelar di Jakarta diluar Bangka Belitung, namun lapangannya sudah mulai membaik dan fasilitas sudah mulai dibenah, makanya PGI, Panitia Pelaksana dan KONI Bangka Belitung menggelar kembali Open Golf Tournament Babel Cup XVI di Pangkalpinang,” ujarnya.