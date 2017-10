VIDEO: Ujang Permana Bawa Piala Bergilir Golf Babel Cup 2017

Laporan Wartawan Bangka Pos, Agus Nuryadhy

TRIBUNNEWS.COM, PANGKALPINANG -- Ujang Permana, pegolf peraih Best Gross Overall (BGO) sebagai juara pada Open Golf Tournament Babel Cup XVI-2017 yang digelar Persatuan Golf Indonesia Babel dan Bukit Intan Golf Course (BIGC), Sabtu (7/10/2017).

Sebagai juara meraih BGO, Ujang Permana (gross 78) membawa piala bergilir Open Golf Tournament Babel Cup XVI-2017. Sedangkan peraih

Best Nett Overall (BNO) Asmidi Gross 79 Handcap 9 Nett 70 .

Piala bergilir Open Golf Tournament Babel Cup ini, diserahkan Ketua PGI Babel Akhmad Rosidi.

Sementara itu peraih Nearest to the pin oleh Asmidi Tjokro 3,50 cm,

nearest to the line Hamdani 3,20 cm dan longest drive Hamdani 200,13 meter..

Pada flight A, masing-masing secara berurutan diraih,

Budi Raharjo Gross 80 Handcap 10 Nett 70 , Irwan Ginting Gross 82 Handcap 12 Nett 70 dan Darwanto Gross 83 Handcap 13 Nett 70

Sedangkan untuk fllight B, diraih Handoyo gross 88 Handcap 17 Nett 71,

Reza Ardhafi , Gross 88, Handcap 17 Nett 71 dan Arius Gross 89 Handcap 19 Nett 71.

Sementara itu juara di flight C, Ano Munarto Gross 92, Handycap 21, Nett 71, M Jaelani gross 93, handcap 21, nett 72 dan Mathias gross 93, handcap 21 Nett 72.

Kegiatan ini diiikuti 104 peserta yang tidak hanya dari Bangak Belitung. Namun diikuti pula pegolfer dari Batam, Bandung, Jakarta dan Kalimantan Timur.

Adapun hadiah doorprize satu unit sepeda motor diraih Dr Adi Sucipto. Penyerahan dilakukan Ketua PGI Babel Akhmad Rosidi dan Ketua Panitia Dicky Sinoritha.

Kegiatan penyerahan hadiah dan doorprize dipandu MC Tamara.