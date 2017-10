BPBD Pangkalpinang Gelar Pelatihan dan Kemampuan Anggota BPBBD

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Tingkatkan keahlian dan kemampuan anggotanya. BPBD Kota Pangkalpinang mengelar pelatihan dan pembinaan pendidikan bagi anggota SRC BPBD Kota Pangkalpinang selama dua hari.

Tenaga Terampil BPBD Kota Pangkalpinang, Febria Aquari kepada bangkapos.com, Selasa (10/10/2017) mengatakan pelatihan ini digelar selama dua hari, meliputi kesamaptaan, lari, full up, sit up, push up dan kemampuan renang yang diikuti anggota SRC BPBD.

"Kegiatan sebagai bentuk pembinaan sekaligus seleksi tim inti SRC yang nantinya bisa diandalkan saat terjadinya bencana. Ada dua kategori yakni diklat Rescie diikuti sebanyak 40 orang dan diklat pendapatan 25 orang," ucapnya.

Diakui Febri sejauh ini, belum ada klasifikasi khusus sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota sehingga pelatihan ini, untuk menseleksi sekaligus menempatkan pos sesuai dengan kemampuan anggota SRC tersebut.

"Pasukan SRC, harus dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat pada saat terjadi bencana sesuai dengan sistem penanganan dan pemanfaatan sumber daya dan peralatan yang ada. Serta meningkatkan kemampuan pemahaman sistem komando penanganan darurat bencana," ujarnya

Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD Kota Pangkalpinang, Mikron Antariksa menambahkan, kegiatan ini merupakan langkah untuk menghadirkan personil yang tangguh untuk masyarakat Kota Pangkalpinang dalam penanggulangan bencana.

"Nantinya kami juga akan buat pusat pengendali operasi dan pusat krisis dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan serta ketangkasan teknis dalam menangani bencana, serta dapat lebih mengenal dasar-dasar penyelamatannya. Anggota SRC nantinya tahu apa yang harus dilakukan jika melakukan penanganan korban bencana baik itu banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya," harap Mikron.(*)