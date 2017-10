Hadapi PSIR Rembang, Sanusi Rahman Minta Pemain PS Timah Babel Bermain All Out

Laporan Wartawan Bangka Pos, Deddy Marjaya

TRIBUNNEWS,COM, SIDOARJO -- Pelatih PS Timah Babel Sanusi Rahman meminta anak asuhnya untuk bermain all out menghadapi PSiR Rembang dilaga perdana babak play off Liga 2 Indonesia, Rabu (11/10/2017) di Stadion Gelora Deltras Sidoarjo.

Sanusi Rahman menyakini anak asuhnya bisa mengatasi perlawanan PSIR Rembang.

"Sangat yakin dan optimis besok PS Timah Babel bisa atasi PSIR Rembang dan meraup 3 poin dilaga perdana,"kata Sanusi Rahman

Namun Sanusi Rahman mengingatkan kepada anak asuhnya tim-tim jawa memiliki daya juang dan motivasi tinggi saat dilapangan.

Hal ini ia rasakan saat melatih sejumlah klub baik dilevel Liga 1 (dulu ISL)maupun Liga 2 (dulu Divisi Utama).

Kemampuan mereka menjadi berkembang karena motivasi tinggi.

"Iniah yang harus diwaspadai anak-anak harus bisa meredam motivasi pemain tim jawa yang luar biasa," kata Sanusi Rahman.

Hasil tecnhical meeting Selasa (10/10/2017) di Stadion Gelora Deltras Sidoarjo Kesebelasan PS Timah Babel akan menggunakan kostum andalanna serba biru.

Sementara PSIR Rembang akan menggunakan kostum serba orange.

Technical meeting diikuti semua klub di Group F.