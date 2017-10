Open House Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkalpinang Meriah

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Sekolah Kristen Kalam Kudus (SKKK) Cabang Pangkalpinang sukses menggelar Open House mengusung jargon ‘Be Better in Capability and Spirituality’ bagi siswa, orangtua siswa dan masyarakat umum selama tiga hari, 5-7 Oktober 2017di Sekolah Kristen Kalam Kudus Jalan Basuki Rachmat Girimaya Pangkalpinang.

Pelepasan balon warna-warni oleh pengajar dan pengurus pusat dari Jakarta menandai pembukaan Open House Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkalpinang yang diisi dengan acara Seminar Obesitas pada anak bersama Prodia, pembagian sembako dan periksa kesehatan gratis untuk warga yang tinggal di sekitar Sekolah Kristen Kalam Kudus.

Berbagai kegiatan juga diisi dengan tarian tradisional, tarian modern, paduan suara, solo piano, menyanyi, lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak dan lomba menggambar tingkat sekolah dasar yang mengundang siswa dari sekolah lain.

Kehadiran Pengurus Pusat SKKK dari Jakarta turut ditemani Koordinator Lokasi Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkalpinang, Ev, O’oziduhu Halawa, m. th yang mengatakan Open House ini menjadi acara perdana bagi SKKK sejak berdiri 1998.

Saat itu kegiatan mengajar dimulai dengan dua orang guru dengan delapan belas siswa.

“Kami mencoba menanamkan kepedulian kepada murid dengan melibatkan mereka saat pemberian sembako. Bahkan pemeriksaan kesehatan gratis juga dibantu orangtua siswa yang ahli di bidang tersebut,”kata Selly kepada Bangka Pos Group di hari penutupan Open House Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkalpinang.

Ia mengatakan Open House akan menjadi agenda tahunan, berbagai lomba pun diadakan untuk mewadahi minat dan bakat siswa yang telah dikembangkan melalui ekstrakurikuler.

Satu di antara orangtua Siswi TK SKKK, Septi (32) yang berprofesi sebagai dokter umum turut mempercayakan pendidikan anak sulungnya Clansey (5) di SKKK Pangkalpinang.

Hal yang paling positif dari proses pendidikan yang diterapkan di Kalam Kudus membuat anaknya kini tampil lebih percaya diri.

Selain itu sistem pengamanan yang diterapkan sekolah juga membuat Septi semakin tenang saat meninggalkan buah hatinya menjalani proses belajar.