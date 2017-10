Tragis, Wales Tersingkir, Serbia Lolos

BANGKAPOS.COM - Matchday terakhir babak Kualifikasi Piala Dunia 2018 Grup D zona Eropa menjadi salah satu yang paling seru karena sebelumnya belum ada negara yang berhasil memastikan diri lolos ke putaran final di Rusia tahun depan.

Pertandingan matchday terakhir Grup D yang mempertemukan antara Moldova vs Austria, Serbia vs Georgia, dan Wales vs Republik Irlandia telah berakhir.

Uniknya, ketiga pertandingan tersebut berakhir dengan skor identik, 1-0.

Tiga tim yang berhasil meraih kemenangan pada matchday terakhir ini adalah Austria, Republik Irlandia, dan Serbia.

Hasil ini membuat Serbia keluar sebagai juara Grup D dengan koleksi 21 poin. Nemanja Matic dkk pun berhasil memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2018.

Gol kemenangan Serbia berhasil dicetak Aleksandar Prijovic pada menit ke-74 dengan memanfaatkan umpan silang dari Aleksandar Mitrovic.

Sedangkan pada pertandingan menentukan lainya yang mempertemukan Wales dan Republik Irlandia berhasil di menangi oleh tim tamu.

Gol semata wayang Rep Irlandia pada pertandingan ini dicetak oleh gelandang West Bromwich Albion, James McClean, pada menit ke-57.