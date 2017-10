Aktor Top Ini Kualat Akibat Doyan Meniduri Istri Orang, Tangan dan Kaki Tertukar Ternyata

BANGKAPOS.COM - Seorang aktor Nigeria bernama Tunde Usman baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial.

Bukan tanpa sebab, foto itu menjadi firal karena artis dengan nama panggung Okele itu terlihat sangat aneh.

Dalam foto yang menjadi viral itu, terlihat kaki dan tangan aktor tersebut bertukar posisi.

Kakinya menjadi tangan, dan sebaliknya tangan berada di kaki.

Parahnya, warganet yang menyebarkan foto tersebut di Facebook menyebut bahwa Tunde kualat lantaran telah meniduri istri orang.

Karena itulah, jari tangan dan kakinya berubah posisi.

Celakanya, banyak warganet yang percaya pada tudingan itu.

Mereka pun berama-ramai membagikan berita itu melalui media sosial.

"See What Happened To This Man After He Slept With Someones Wife," tulis sebuah akun Facebook.

