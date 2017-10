Kabar Duka Datang Begitu Raisa dan Hamish Daud Pulang Bulan Madu dari Maladewa

BANGKAPOS.COM - Raisa Andriana dan Hamish Daud beberapa waktu lalu telah kembali ke Indonesia setelah berbulan madu dari Italia dan Maldives.

Pasangan artis yang menikah pada 3 September 2017 ini beberapa kali membagikan momen kebersamaan mereka saat bulan madu.

Kini setelah kembali ke Jakarta, keduanya sudah disibukkan berbagai kegiatan dan pekerjaan.

Namun, baru beberapa menginjakkan kaki kembali ke tanah air, suami Raisa, Hamish Daud justru dirundung duka.

Ia baru saja kehilangan sosok yang sangat ia cintai dan berarti dalam hidupnya.

Nenek dari Hamish baru saja berpulang.

Rencananya, abu dari sang nenek akan ditaburkan di lautan North Avoca, Australia pada Sabtu (14/10/2017) nanti.

Hal itu diketahui dari postingan Hamish Daud di media sosial, Instagram.

"One of the biggest influences in my life.