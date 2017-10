Pevita Pearce Ingin Tidur di Samping Seseorang, Siapa Dia?

BANGKAPOS.COM - Punya paras cantik, blasteran, artis Pevita Pearce (25) pun digilai banyak kalangan, khususnya kaum pria.

Posting-annya pada media sosial pun tak jarang diintip untuk hanya sekedar memandangi paras adik pesohor Keenan Pearce tersebut.

Pada Rabu (10/11/2017) kemarin, Pevita melalui akunnya pada Instagram @pevpearce mem-posting foto dirinya sedang baring di ranjang, mengenakan kaos abu-abu, membiarkan rambutnya terurai, dan senyumnya melebar.

Foto tersebut diberi caption, "Can I lay by your side?" atau terjemahannya, dapatkan saya berbaring di sampingmu?

Entah di samping siapa Pevita mau berbaring.

Sebagaimana diketahui bintang film Denias, Senandung di Atas Awan ini berstatus masih lajang, jadi tentu belum ada sosok yang menemani dia saban malam.

Namun, sejumlah warganet malah membalasnya menggunakan komentar usil "tentu saja".

Pemilik akun @fahrizal.firman menulis komentar, "Of course babe.. im yours @pevpearce."

Pemilik akun @ebong.jr menulis komentar, "Of courseeee."

Pemilik akun @mathara_ menulis komentar, "of course neng."