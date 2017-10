Polygon Kembali Raih Penghargaan Bergengsi Primaniyarta 2017

BANGKAPOS.COM -- PT Insera Sena yang merupakan produsen sepeda Polygon untuk kali ke lima kembali berhasil meraih penghargaan tahunan Primaniyarta Award di tahun 2017 ini dan bersanding dengan 21 perusahaan terpilih lainnya.

Merek Polygon yang sudah terdaftar di 22 negara ini berhasil meraih penghargaan untuk kategori Eksportir Pembangun Merek Global dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Penghargaan Primaniyarta sendiri merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada eksportir yang dinilai paling berprestasi di bidang ekspor dan merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

“Penganugerahaan penghargaan ini menjadi salah satu pendorong dan pemicu bagi para eksportir Indonesia untuk meningkatkan prestasi dalam bidang ekspor dan harapannya perusahaan peraih penghargaan ini bisa menjadi teladan bagi perusahaan lainnya di Indonesia,” jelas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Penghargaan Primaniyarta 2017 yang dihadiri dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kepada Head of National Promotion Polygon Indonesia, Indra Ghrawita dalam acara pembukaan Trade Expo 2017 yang berlokasi di ICE BSD, Serpong, Tangerang, Rabu (11/10/2017).

“Sebagai perusahaan yang memiliki visi untuk menjadi merek sepeda yang berkualitas global dan bersaing di pasar internasional, penghargaan ini memotivasi kami untuk meningkatkan distribusi produk kami ke pasar internasional,” tegas Indra Ghrawita.

Penghargaan Primaniyarta ini menjadi pamungkas pencapaian Polygon di tahun 2017 dan menjadi bukti bahwa Polygon diakui di Indonesia dan Internasional, setelah sebelumnya berhasil meraih beberapa penghargaan bergengsi salah satunya Top Brand untuk kategori sepeda dewasa, Superbrand, Indonesia Best Brand Award dan The best MTB bikes of the year dari World of MTB Jerman sebanyak 2 tahun berturut-turut.

Polygon sendiri sejak awal berdiri di tahun 1989, memiliki visi untuk menjadi merek sepeda yang berkualitas global dan bersaing di pasar internasional. Tercatat di tahun 2000, Polygon melakukan ekspansi perluasan pabrik dan investasi ke alat berteknologi tinggi pada perangkat keras maupun lunak untuk visi sebagai merek global, dan Polygon terus meningkatkan dan memperluas jalur distribusi untuk pasar Internasional dengan terdistribusi di kurang lebih 900 outlet tersebar di berbagai belahan dunia, dan terdistribusi sampai dengan 33 negara. Komitmen Polygon ke depan adalah terus melebarkan sayap ke kawasan lain di seluruh dunia. (*)