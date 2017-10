Vokalis Band Asal Malaysia Putuskan Jadi Mualaf, Kisahnya Sungguh Menggetarkan Hati

BANGKAPOS.COM--Bergabung dalam sebuah band ternama membuat para personilnya semakin dikenal masyarakat.

Posisi vokalis menjadi salah satu yang paling disorot.

Perubahan penampilan sekecil apapun yang dilakukan vokalis akan mencuri perhatian.

Melly Matthew, vokalis grup musik Sakura asal Malaysia, memutuskan untuk masuk Islam.

Hal ini terlihat dalam unggahan Instagram tiga hari yang lalu.

Melly Matthew (Instagram)

Melly mengungah foto dirinya saat mengenakan hijab warna pink muda.

Identitasnya sebagai muslim juga terlihat dalam caption foto yang ia tulis.

Melly menuliskan Assalamualaikum juga menyebut nama Allah.

"Assalamualaikum semua, thank you yang wish birthday Mell (emoji)

Semoga Allah S.W.T merahmati kamu. "

Mengutip Siakapkeli, proses menjadi muslimah yang Mell alami didukung sepenuhnya oleh sang ibu.