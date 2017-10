Dibalik Sosok Kocaknya, Ini 9 Fakta Mencengangkan Mr. Bean yang Tak Banyak Diketahui Orang

BANGKAPOS.COM--Nama Mr. Bean memang tak asing lagi ditelinga orang-orang diseluruh dunia.

Melalui perannya sebagai Mr. Bean namanya dikenal diseluruh pelosok dunia hingga saat ini.

Tapi tahukan kamu bahwa nama asli dari Mr. Bean adalah Rowan Atkinson.

Rowan Atkinson lahir di Inggris pada 6 Januari 1955.

Pada tahun 1979, Atkinson mulai menulis dan membintangi BBC's Not the Nine O'clock News.

mr bean ()

Di tahun 1990, Atkinson pun mulai mengembangkan kariernya dengan berperan sebagai Mr. Bean dalam serial dengan judul yang sama.

Di balik sosoknya yang kocak, banyak tersimpan fakta mengejutkan dari dirinya.

Ini dia 10 fakta dari Riwan Atkinson alias Mr. Bean.

1. Lulusan Dua Universitas Terkenal

Di balik sosoknya sebagai Mr. Bean yang selalu membuat kita tertawa, Rowan Atkinson rupanya seorang pria yang sangat berpendidikan.