Dicap Perebut Laki Orang, Mulan Diganjar Wanita Tercantik Indonesia?

BANGKAPOS.COM - Sosok Mulan Jameela memang selalu menjadi perhatian publik.

Pasalnya, sejak ia bersanding dengan Ahmad Dhani, kehidupannya pun selalu menjadi sorotan.

Apalagi dengan beredarnya kabar jika Mulan telah merebut Dhani dari Maia Estianty.

Sejak itu, Mulan kerap menerima gunjingan dari haters.

Bahkan ia dicap sebagai perebut laki orang atau pelakor.

Namun, siapa sangka meski kerap menerima cibiran, Mulan malah disebut sebagai wanita tercantik di Indonesia.

Dilansir dari Tribun Jambi, hal itu dituliskan melalui Wikipedia versi Bahasa Inggris.

"The most beautiful in Indonesia," begitu bunyi kalimat itu.

Perlu diketahui, hal itu tentu saja bukan bersumber dari Wikipedia sendiri.