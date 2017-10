Tak Disangka, Begini Gaya Jokowi Jawab Pertanyaan YouTuber Asal Amerika Ini saat Lihat 'Contekan'

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Tania Natalin

BANGKAPOS.COM -- Datang hanya beberapa hari ke Jakarta, YouTuber dengan jumlah subscriber 8 juta ini langsung bisa bertemu dengan Jokowi.

Casey Neistat baru-baru ini mengunggah video blog (vlog) di salurannya sendiri bersama orang nomor satu di Indonesia.

Kala itu Casey berkunjung ke Jakarta untuk menjadi pembicara di ajang IdeaFest, Jumat (6/10/2017).

Dia pun memberi judul video perjalanannya 'Sitting down with the President'.

"Jadi saya akan terbang kembali ke New York besok pagi, dan Jumat tengah malam ini saya berada di markas angkatan udara (Bandara Halim Perdanakusuma)," ujar Casey Neistat dalam videonya.

"Presiden Indonesia akan ke sini dan kami akan mengobrol. Hebat! Saya tidak pernah bertemu dengan dia sebelumnya," imbuhnya.

