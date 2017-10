Anak Mulan Jameela Minta Maaf Karena Telah Dilahirkan, Ia Dibully Sebagai Bibit Pelakor

Laporan Wartawan Grid.ID, Adrie P. Saputra

BANGKAPOS.COM - Anak dari Mulan Jameela nampaknya menjadi serangan netizen.

Semua berawal dari awal popularitas dari Mulan Jameela pada tahun 2005 saat menjadi vokalis utama duo Ratu, yang merupakan grup musik wanita tersukses di Indonesia dalam dekade 2000-an.

Saat bersama Ratu, ia menggunakan nama panggung sebagai Mulan Kwok.

Namun pada tahun yang sama Mulan akhirnya mendapat cibiran miring bahkan disebut pelakor karena telah dianggap merebut suami Maia Estianty. Ahmad Dhani.

Sebelumnya Mulan diketahui pernah menikah dengan Harry Indra Nugraha pada tahun 1999.

Mereka memiliki 2 anak bernama Tyarani Savitri dan Muhammad Rafly Aziz.

Mulan bercerai dari Harry pada tahun 2005 silam.

12 tahun setelahnya, keluarga kecil Mulan nampak sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing.

Harry menjadi musisi dan penulis lagu.

Ia juga menikmati kehidupannya dengan kemping dan liburan atau menghabiskan waktu bersama anaknya.

Begitu pula putranya, Rafly atau yang sering disebut Daffy.

Ia masih sibuk sekolah dan bahkan belajar bermain musik bersama sang ayah.

Kehidupan mereka nampak sederhana, jauh dari kesan mewah seperti Mulan.

Bahkan netizen sepertinya mendukung dan memberikan semangat kepada Harry serta putranya, Daffy.

Namun sayang, hal itu tak berlaku pada putrinya yakni Tiara Savitri.

Tiara yang masih aktif di Instagram justru dibully habis-habisan dalam setiap postingannya.

Setiap hujatan netizen berisi kata-kata yang menyakitkan dan mengaitkan Tiara dengan ibunya, Mulan yang kerap dianggap sebagai pagar makan tanaman.

Tiara Savitri mempunyai akun Instagram @tiaransvtr nampaknya cukup populer dengan memiliki lebih dari 97 ribu followers.

Sayangnya tidak semua followe memujinya, namun beberapa dengan tega membully anak Mulan Jameelan dengan mantan suaminya itu.

Dia hingga mem-posting sebuah gambar dari kartun The Sipmsons yang bertuliskan "Gee, sorry for being born."

Atau dalam bahasa Indonesia berarti "Wah, maaf telah terlahir."

Namun rupannya memang karena ulah Mulan Jameela ini dia juga mendapatkan cibiran.

Beginilah bullyan netizen terhadapnya yang sangat miris.

"Kasihan lu sama adik2 lu ya. Pengen banget emak lu jadi org kaya ampe merusak rumah tangga orang." tulis aku @meiraanjelin10.

"Bersyukur masih ada yg mau betemen dgn lu taira, klo anak gw satu sekolah sama lu mnding lgsung gw pindahin ke luar provinsi sekalian.. bikin virus" tulis akun

@anisapuspa16.

"bibit pelakor" tulis akun @putrimalu18

"Wajahnya spt mayat hidup....pucat ...takuuttt" tulis akun @wulan.wuri_.

"Sampe kiamat jg semua rakyat indonesia pada tau emak lo pelakor taira hehehe" tulis akun @anisapuspa16.

