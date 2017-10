Gadis Berjilbab Ini 'Pamer' Lenjerie Saat Pesta Lajang, Calon Suaminya Aktor Ganteng Ini

BANGKAPOS.COM - Meski bukan dari kalangan artis, nama Hamidah Rachmayanti mungkin sudah dikenal oleh sebagian orang.

Wanita kelahiran Bogor, 5 Mei 1994 ini merupakan lulusan Pendidikan Diploma IPB Jurusan Komunikasi.

Meski demikian, Hamidah ternyata memiliki keterampilan di bidang kecantikan.

//

Kegemarannya terhadap makeup, membuat gadis muda ini berhasil menjadi seorang hijaber selebgram yang punya banyak penggemar.

Tercatat saat ini, Instagram miliknya telah diikuti 427K Follower.

Kesuksesan Hamidah itu berawal dari akun Instagram @hamidahrachmamakeup yang sengaja ia buat untuk mengenalkan keterampilannya memoles wajah sebagai make up artist profesional.

Meski tanpa kursus dan hanya belajar secara otodidak, namun keterampilannya bermakeup ternyata banyak digemari.

Hingga jadilah ia menjadi salah satu selebgram yang banyak disukai.

Nah, di balik kesuksesannya itu, ternyata kisah asmaranya juga tak kalah menarik dibahas lho.

Jarang mengekspos soal kehidupan pribadi, Hamidah ternyata sedang menjalin hubungan istimewa dengan seorang aktor tampan.

Bahkan hubungan itu telah berjalan serius dan akan segera resmi dalam ikatan pernikahan.

Minggu (15/10/2017), Hamidah mengunggah kolase foto pesta lajangnya di Instagram.

Salah satu momen kocaknya, saat ia harus berpose memegang benda seperti lenjerie.

Postingan Hamidah (Instagram)



"Love is in the air when you're spend your time with your loved one!

And I do believe it!

-

Got a fully surprised when my bestfriend (and soon to be my bridemaids) are held a bridal shower for me in the lovely day, and also lovely venue at Tier Sierra.

I extremely happy right now," tulisnya.

Ya, Hamidah memang akan segera menikah dengan aktor tampan yang terpaut usia 10 tahun darinya.

Lelaki tersebut tak lain adalah pesinetron Irvan Farhad.

Beberapa waktu lalu namanya mencuat di pemberitaan karena Irvan dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan Cita Citata.

Saat dimintai klarifikasi, Irvan Farhad menjelaskan kabar kedekatannya itu hanya sebatas teman kerja.

"Enggak kalau pacaran mah enggak. Berteman baik aja kebetulan dia suka sama beberapa program lagu India jadi banyak nanya sama saya," jelas Irvan Farhadditemui usai Rumpi di Studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

Tapi tak dipungkiri, paras cantik si pelantun Goyang Dumang itu cukup menarik perhatian Irvan Farhad.

Bahkan, putra dari musisi senior almarhum Fazal Dath itu memuji sifat baik yang dimiliki Cita Citata.

Namun ternyata uhtuk urusan asmara, Irvan telah mantap memilih Hamidah.

Hubungan istimewa mereka tercium ketika Irvan merayakan ulang tahunnya yang ke-33.

Ia memamerkan kebersamaannya bersama Hamidah melalui media sosial.

Irvan dan Hamidah (Instagram)

"Waktu ulang tahun yang ke 20 tiap abis sholat langsung bangun ( ngerasa kayaknya baca doa nya sambil jalan aja ah ) .

Waktu ulang tahun yang ke 25 tiap abis sholat duduk 5 menitan lah (mulai baca doa dikit ) .

Waktu ulang tahun yang ke 30 tiap abis sholat duduk 10 menitan lah ( mulai ada beberapa permintaan nih) .

Pas ulang tahun yang ke 33 pas abis sholat duduknya hampir 25 menitan ( hahhahah banyak dah kayaknya minta nya, tapi Allah tau mau kasih yang terbaik ) .

I never thought i'd meet someone like you, keep it cool and lets face the world," tulis Irvan pada caption fotonya (20/8/2017).

Kini pasangan ini tinggal menghitung hari untuk resmi menjadi suami istri. (TribunSolo/Galuh Palupi Swastyastu)

Berita ini telah dimuat di TribunSolo dengan judul: Gelar Pesta Lajang, Gadis 23 Tahun Ini Bakal Segera Jadi Nyonya Besar Istri Aktor 33 Tahun. Selamat!