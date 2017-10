Ini Tempat Favorit Christian Sugiono Cium Titi Kamal

Laporan Wartawan Grid.ID, Poppy Herlina Sari

BANGKAPOS.COM - Telah menikah selama 8 tahun, rumah tangga pasangan Christian Sugiono dan Titi Kamal terlihat makin romantis.

Pasangan yang kini tengah menanti anak keduanya ini selalu terlihat harmonis bersama anak pertamanya Arjuna Zayan Sugiono.

Setelah 10 tahun berpacaran, mereka lalu memutuskan mengikat janji suci pada 2009, tak membuat keromantisan pasangan ini memudar.

Seperti foto yang diunggah Christian Sugiono pada akun Instagram pribadinya.

"My favorite place is all around the world while kissing you, Photo by @fc_tokyo1006 #fujiyama," tulis Christian pada akun Instagramnya @csugiono, dikutip Grid.ID (16/10/2017).

Dalam foto tersebut terlihat Christian sedang duduk bersama Titi Kamal dalam bangku kayu panjang.

Berlatarkan pemandangan Gunung Fuji, keduanya terlihat saling bertatapan dan mendekatkan wajahnya satu sama lain.

Tak perlu waktu lama, foto tersebut dibanjiri komentar oleh netizen.

Christian Sugiono dan Titi Kamal

"Duhhh.. suka tipe yg begini..," ujar @vivide_.

"Hot dad and hot mom romantisnya bikin baper @subektitulus_," ungkap @ai.sha29.

"Aaaaaaaa so so so sweet," tulis @oliviaylna_.

"Couple goals! Ngiri," tandas @negelaalta.

"Klepek-klepek adek bacanya, nggak nolak juga kalau mau dikiss," ujar @susi_hu1.

Kamu ngiri dan baper juga nggak lihat keromantisan mereka?? (*)