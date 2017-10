Pasar Lada Tidak Aktif, Tapi Vietnam Bisa Ekspor 200.000 Ton

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pasar lada tetap dilaporkan tidak aktif, namun harga lada di Vietnam, Lampung dan Sarawak (Malaysia) tetap stabil.

Meski di Kochi, India, harga telah meningkat, akan tetapi di Srilanka menurun. Lada putih di Bangka juga ikut turun.

Demikian rilis harga lada di sejumlah negara yang dikirim Sekretariat Produsen Lada Dunia (IPC) kepada Universitas Bangka Belitung Press (UBB Press) 13 Oktober 2017. IPC juga melengkapi rilisnya dengan melampirkan data statistik lada di sejumlah negara produsen.

“Harga spot lada hitam di New York mengalami penurunan, sedangkan untuk lada putih tetap stabil,” tulis IPC dalam rilisnya yang dikirim melalui email.

Sumber resmi di Kota Ho Chi Minh melaporkan, harga FOB (free on board) lada tetap tidak berubah dan berada pada tingkat US $ 4.250 per Mt untuk 550g / l hitam. Sementara harga lada putih per mtrik ton (Mt)US $ 6.150 untuk lada putih 650g / l minggu ini.

Sumber perdagangan di AS sebut IPC melaporkan bahwa Vietnam ASTA hitam berada di tingkat US $ 4.250 per Mt dan US $ 6.100 untuk lada putih (double wash). Sedangkan NAMAGRO di Vietnam melaporkan US $ 3.796 untuk per Mt lada hitam dan US $ 5.459 per Mt lada putih.

Mengutip Kantor Berita Vietnam, IPC melaporkan hingga September 2017 Vietnam telah mengapalkan ladanya sebanyak 181.000 Mt. Diperkirakan hingga Desember 2017, Vietnam dengan mudah mampu merealisasikan ekspor ladanya sekitar 200.000 Mt.

“Namun beberapa sumber menyebutkan produksi lada di Vietnam untuk musim panen mendatang diperkirakan akan lebih rendah,” tulis IPC.

Dari AS dilaporkan bahwa harga FOB lada lada hitam kualitas ASTA Brasil US $ 4.000 per Mt. Sementara pedagang di Dubai melaporkan US $ 3.500. Hal ini dapat dimengerti karena saat ini pembeli sedang mengamati perkembangan panen di Brasil.

Didukung oleh cuaca dan pemeliharaan yang lebih baik, hasil panen lada tahun ini akan lebih tinggi dari 45.000 Mt pada tahun 2016 dan 40.000 pada tahun 2015. Ada kemungkinan Brazil akan mencapai volume produksi 50.000 ton tahun ini. Dari jumlah itu, volume ekspor sebesar 45.000 Mt diperkirakan akan tercapai.

IPC menyebutkan pasar utama lada Brazil adalah Jerman dan Amerika Serikat, seterusnya Spanyol, Meksiko, Prancis, Vietnam, India, Belanda dan Argentina. Negara importir itu menyerap sekitar 80-85% lada ekspor Brasil. Sampai dengan bulan September 2017, negara-negara ini telah mengimpor 31.000 Mt. Jerman mengimpor 10.000 Mt dan 7.300 Mt.

IPCadalah organisasi antarpemerintah dari negara-negara penghasil lada. Anggota tetap IPC ialah India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka dan Vietnam. Sedangkan Papua Nugini dan Filipina sebagai anggota asosiasi.

IPC didirikan pada tahun 1972 di bawah naungan Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UN-ESCAP). Sekretariat IPC berlokasi di Jakarta, Indonesia dan dipimpin oleh seorang direktur eksekutif.

Keanggotaan IPC terbuka untuk semua negara produsen lada, dengan persetujuan bulat dari anggota yang ada dan dengan menyetujui perjanjian mendirikan IPC. (*/doi)