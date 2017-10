Inilah 3 Terobosan KUR Terbaru untuk Meringankan UMKM

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar pertemuan antara usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan perbankan dan penjamin kredit, Selasa (17/10) di Hotel Soll Marina Bangka.

Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini bertujuan untuk memenuhi target penyaluran KUR yang naik hampir tiga kali lipat sejak tahun lalu.

Berbagai perbankan seperti BRI, Bank Mandiri, BNI dan Bank Sumsel Babel mengikuti pertemuan temu sosialisasi KUR bersama 48 UMKM se-Pangkalpinang.

Asisten Deputi Asuransi Penjamin Dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan UMKM, Wiliam H Passaribu mengatakan pemerintah kini bersemangat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Komitmen ini ditunjukkan dengan tiga terobosan seperti penurunan suku bunga dari 22 persen per tahun menjadi 9 persen efektif per tahun dan suku bunga 0,45 persen flat per bulan.

"Pemerintah mengevaluasi KUR ini sangat bermanfaat untuk mikro. Terobosan pertama suku bunga yang diturunkan. Kedua terobosannya target penyaluran KUR naik hampir tiga kali lipat dari tahun kemarin," ujar William saat ditemui Bangka Pos.

Dikatakannya program KUR yang berjalan sejak 2007 lalu, pada 2015 menargetkan penyaluran KUR sebesar 40 Triliun. Target jumlah penyaluran KUR ini ditingkatkan kembali sebesar 100 Triliun pada 2016 dan 110 Triliun pada 2017.

Diketahui dari target tahun lalu sebesar 100 Triliun oleh pemerintah pusat, sebesar 94 Triliun sudah terealisasi.

Secara nasional komitmen Bank BRI menyalurkan KUR sebesar 71 Triliun, Bank Mandiri sebesar 13 Triliun dan BNI 21 Triliun.

"Pemerintah campur tangan dengan memberikan subsidi sebesar 1 Triliun. Bank penyalur kredit ini under pressure (dibawah tekanan) juga karena ada target dan komitmen yang harus terpenuhi," bebernya.

Kementerian Koperasi dan UMKM mengklaim terobosan ketiga program kredit usaha rakyat memberikan kemudahan skema kredit yang relatif longgar. Bila dulu KUR komersil bisa didapat apabila sudah menjalani dua tahun masa bisnis berjalan.

Kini KUR Komersil dengan jumlah pinjaman di atas 25 juta bisa didapat dengan syarat bisnis yang telah dijalankan selama enam bulan saja.