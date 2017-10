Siap-siap Terima Kenyataan, Inilah Perubahan yang Terjadi pada Penis Saat Anda Menua

BANGKAPOS.COM--Anda mungkin muda, kuat, dan gagah, tetapi seiring bertambahnya usia perubahan fisik adalah hal yang tak terelakkan, termasuk pada organ penis.

Simbol kejantanan pria ini dipercaya akan hilang kegagahannya saat seorang pria makin menua.

Lalu perubahan apa sajakah yang terjadi pada penis saat tua nanti?

Menurut ahli urologi Brian Steixner, MD, direktur Institute of Men’s Health for the Jersey Urology Group, setiap pria perlu mengantisipasi kemungkinan perubahan penis mereka.

1. Mengendur


Brian Steixner telah melakukan penelitian terhadap beberapa pria berusia 70 tahun.

Pria-pria tersebut diminta untuk berjalan dengan telanjang disepanjang ruang ganti, hasilnya skrotum mereka nampak terkulai.

Kendurnya penis tersebut disebabkan karena hilangnya masa otot dan inilah yang disebut dengan sindrom 'Splash Down'.

Berkat kemajuan teknologi kedokteran estetika, kondisi ini bisa diatasi dengan prosedur scrotoplasty untuk mengencangkan kembali otot-otot di sekitar skrotum.

2. Ukuran penis berubah