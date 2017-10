Anggota Dewan Kerepotan, Tunjangan Naik Istri Langsung Minta Ini

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota DPRD Babel bakal menerima rapelan tunjangan transportasi yang cukup besar.

Repotnya, gara-gara berita ini sudah menyebarluas di media, pulang ke rumah istri langsung nagih dan minta penjelasan.

Hal ini dialami oleh‎ Marsidi Satar, Ketua Fraksi Golkar, ditemui bangkapos.com.

"Saya baru pulang kerumah istri langsung tanya."Pak katanya gaji naik ya, kok tidak ada. Ini kabarnya ada Rp 28 juta lebih kemana duitnya,"kata Marsidi.

Dia kemudian mencoba menjelaskan. Tambahan penghasilan tersebut berasal dari tunjangan transportasi, kemudian ada lagi kenaikan dari tunjangan perumahan.

Untuk tunjangan transportasi yang baru saja diberlakukan pada September lalu, pembayarannya akan dirapel atau dikomulatifkan pada bulan selanjutnya.

"Nggak tau kalau anggota dewan lain. Ini pengalaman saya. Saya sendiri belum tahu ada uang itu, istri sudah tahu duluan baca dimedia. Waduh repot ni," ujar Marsidi.

Dia pun bercanda. Dipublikasikannya tunjangan ini, membuat anggota dewan tak bisa macam-macam. Apalagi sampai main mau beristri dua.

"Hahahaha. Ngak bisa macam-macam lagi. Hehehehehe sudah ketahuan penghasilannya," canda Marsidi.

‎* Tunjangan Perumahan DPRD Babel

- Ketua DPRD Rp 21.000.000 Juta per Bulan

- Wakil Ketua DPRD Rp 17.400.000 juta per Bulan

- Anggota DPRD Rp 15.200.000 juta per bulan

* Tunjangan Transportasi DPRD Babel

- Ketua DPRD Rp 15.750.000 per bulan

- Wakil Ketua DPRD Rp 14.750.000 per bulan

- Anggota DPRD Rp 13.000.000 per bulan

Sumber: DPRD Bangka Belitung.