Bikin Takjub, Keakraban Bella dengan Mantan Istri Engku Emran dan Sang Putri

BANGKAPOS.COM - Menjadi sosok yang kalem dan penyayang membuat Laudya Cynthia Bella begitu cepat dekat dengan Engku Aleesya, anak hasil dari pernikahan terdahulu suaminya, Engku Emran dan Erra Fazira.

Tak jarang mereka menghabiskan waktu bersama. Bella kini juga menikmati hari-harinya sebagai seorang ibu rumah tangga.

Selain itu, diketahu Bella juga kerap menjemput Aleesya saat pulang sekolah. Bahkan tak jarang artis kelahiran Bandung, 24 Februari 1988 itu juga tak canggung menjemput sang putri di rumah ibunya, Erra Fazira.

Dilansir dari akun Instagram @errafazira, Rabu ( (18/10) aktris asal Malaysia itu mengunggah foto mereka bertiga tampak saling berpelukan.

Dalam foto tersebut, Erra tampak memeluk Bella dan Aleesya. Namun tampaknya Erra belum bersiap untuk foto.

Tampak artis Malaysia ini masih mengenakan mukena untuk menutup auratnya.

Sedangkan Bella terlihat mengenakan stripe tee dan jilbab berwarna hitam.

Erra pun berterima kasih pada Bella yang sudah menjemput Aleesya.

Tak hanya itu, Erra juga berterima kasih pada Bella karena selalu membuat Aleesya senang.

"Bahagia melihat kalian bahagia... Bonda jemput Aleesya.. sorry mom belum bsiap tp sempat jugak nak bphoto .. tq bonda @laudyacynthiabella for making our princess happy.. hugs n kisses," tulis Erra Fazira dalam akun instagramnya.