Eko Wijaya : Sudah Mengantongi C and C Tidak Alasan Tidak Bisa Menambang

Laporan wartawan Bangka Pos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Aktifitas penambangan pasir timah baik yang dilakukan di darat maupun di laut tentunya tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Terlebih jika perusahaan atau para pelaku usaha pertambangan memang telah mengantongi perijinan lengkap termasuk telah memiliki dokumen C and C (Clear and Clean--red) justru diperkenankan untuk melaksanakan aktifitas pertambangan.

"Kalau sudah dikeluarkan C and C ya tetap harus menambang," kata anggota Komisi VII DPR-RI dapil Bangka Belitung (Babel), Eko Wijaya kepada wartawan saat ditemui di sela-sela menghadiri acara kegiatan Pembinaan & Pengawasan Terpadu, Pengusahaan Pertambangan Mineral & Batu Bara yang digelar di hotel Novotel Bangka, Rabu (18/10/2017).

Ketika disinggung soal rencana kegiatan kapal isap produksi (KIP) di wilayah Kabupaten Bangka Barat belum melakukan aktifitas apapun di wilayah perairan daerah setempat namun kini malah menuai protes sebagian masyarakat termasuk nelayan setempat.

Padahal diketahui perusahaan yang akan mengelolah kegiatan KIP di wilayah perairan Bangka Barat dan telah mengantongi perijinan lengkap ternasuk telah memiliki dokumen C and C (Clean and Clear) justru saat ini tetap ditolak oleh sebagian masyarakat di sejumlah desa tertentu di Bangka Barat.

Namun sebaliknya menurut anggota DPR-RI ini hal tersebut tentunya tetap mengacu kepada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku saat ini.

"Kalau menurut saya jika perusahaan itu (pengelolah KIP--red) sudah mengantongi perijinan lengkap termasuk telah memiliki C and C serta telah membayar pajak atau iuran lainnya untuk disetor ke kas negara jadi tidak ada alasan tidak bisa menambang. Ya tetap bisa menambang," tegasnya.(*)