Gara-gara Gadis Ini Rebut Hati Ezra, Patah Hati Nasional Bakal Kembali Populer

BANGKAPOS.COM -- Tagar #HariPatahHatiNasional sepertinya bakal kembali populer. Kali ini bukan datang dari kalangan artis, tetapi dari sosok pemain naturalisasi Indonesia, Ezra Walian.

Sosok yang sekarang merumput di Elmere City FC itu ternyata sudah punya kekasih.

Belum lama ini, Ezra Walian memposting foto dirinya bersama sang kekasih di akun instagramnya.

Menunjukkan kemesraan mereka, sang kekasih merangkulnya dari belakang.

"Enjoying my weekend with the love of my life (Menikmati akhir pekan saya dengan cinta dalam hidupku)" tulis Ezra Walian di laman instagramnya.

Postingan itu membuat para penggemar Ezra yang notabe banyak dari Indonesia patah hati.

Berikut komentar warganet:

emilyamajid19: Sakitnya tu di hati apa di jantung kalo kek gini

candraasyari17_@triprayogoo :sayang bgt wajah gitu dapet nya gitu. Ceweknya jelek bgt

brianrorink: ceweknya terlihat berdarah indonesia juga