Mau Tahu Profesi Idaman Remaja Indonesia Masa Kini? Bukan Dokter, Polisi Apalagi Guru, tapi Ini

BANGKAPOS.COM - Jangan berharap menemukan jawaban dokter, tentara, atau polisi dari remaja Indonesia masa kini saat bertanya apa profesi idaman mereka.

Profesi-profesi itu memang impian mereka saat kecil, tapi tidak saat mereka sudah menginjak masa remaja.

Dari survei yang dilakukan LinkedIn, bekerja di bidang teknologi-informasi (TI) dan keuangan adalah idaman para remaja masa kini.

Sekitar seribu responden dari seluruh Indonesia dilibatkan dalam survei ini, meliputi para pelajar berusia 16-23 tahun dan profesional muda berusia sekitar 25-36 tahun yang sudah punya pengalaman kerja setidaknya dua tahun.

Dari situ ditemukan bahwa dokter, polisi, tentara, guru, dosen memang menjadi impian mereka saat keci. Tapi, hanya 13 persen yang bekerja sesuai dengan cita-cita masa kecilnya itu.

Sementara sisanya, 58 persen melenceng dan 29 persen bekerja di bidang yang masih berkaitan dengan cita-citanya itu.

“Evolusi pekerjaan impian dari masa ke masa menandakan perubahan ketertarikan dan keinginan terhadap kemampuan dan keterampilan baru, seperti contoh kemampuan bidang IT dan finansial yang semakin dibutuhkan saat ini,” Linda Lee, Head of Communications, Southeast Asia and North Asia LinkedIn dalam rilis yang diterima Kompas Lifestyle pada Sabtu (22/7), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Dari survei itu juga diketahui bahwa menjadi pengusaha dan ilmuwan merupakan mimpi yang dimiliki lintas generasi. Bagaimanapun juga, dua profesi ini tetap menjadi favorit para responden itu.

“Pergeseran popularitas sebuah profesi dapat didorong oleh semangat dan inspirasi. Hampir setengah dari seluruh pelajar menyatakan bahwa mereka memiliki minta besarterhadap pekerajaan impian tersebut dan hal tersebut memiliki arti yang spesial bagi mereka,” tulis laporan survei itu.

