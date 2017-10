Roro Fitria Pamer Perawatan Tanam Benang, Ulalaaahhhh Makin Cantik

BANGKAPOS.COM--Roro Fitria, artis dan model cantik ini terkenal dengan rutinitas kejawennya.

Apalagi ketika tepat di hari spesial sesuai hitungan Jawa.

Selain itu, Roro Fitria juga sering memamerkan harta bendanya.

Seperti berbagai perhiasan, mobil mewah dan perawatan tubuhnya yang tergolong mahal.

Belum lama ini, Roro Fitria membagikan momen ketika ia sedang melakukan perawatan tanam benang.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram Roro Fitria, @roro.fitria1989, memposting cuplikan video ketika ia ditangani oleh dr. David Leonard, Sp.

"Hamdallah #Nyai #ROROFITRIA :

#TheAmazingBeautifulTreatmentofRoroFitria with #APTOS #Thread in @dermaster_id by @davidleonardsp

for @drozindonesiaofficial @dr_oz @transtv_corp @reisabrotoasmoro

#APTOS is The #BestTighteningThread in the world," tulis Roro Fitria seperti dikutip Grid.ID, Rabu (18/10/2017).