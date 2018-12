12 Tradisi Keluarga Kerajaan Inggris yang Jarang Diketahui Publik, Termasuk Cara Duduk

BANGKAPOS.COM--Setiap keluarga punya tradisi yang harus diikuti anggotanya, apalagi bagi keluarga kerajaan.

Ada sejumlah aturan protokoler yang harus ditaati dan tak boleh dilanggar.

Meski di antara sejumlah tradisi tersebut ada aturan atau ketentuan yang tampak aneh bagi orang luar.

Tradisi yang dipegang teguh oleh para anggota keluarga kerajaan sudah bertahan selama ratusan tahun.

Tak terkecuali bagi anggota keluarga kerajaan Inggris.

Apalagi, keluarga royal ini sedang menantikan kelahiran bayi Pangeran William dan Kate Middleton, serta pernikahan Pangeran Harry dengan Meghan Markle.

Tentu tradisi dalam keluarga kerajaan Inggris begitu menarik untuk dibahas.

Penasaran seperti apa saja sih tradisi yang dipegang keluarga Ratu Elizabeth II ini?

Dilansir TribunTravel.com dari laman Bright Side, berikut deretannya.

1. Punya setidaknya dua orang anak

(brightside.me)

Secara tradisional, keluarga kerajaan memiliki tidak kurang dari dua anak dan tradisi ini sudah dipegang selama 60 tahun.

Beberapa keluarga diperbolehkan untuk memiliki tiga atau empat anak, tapi keputusan tetap ada di tangan mereka.

Kebanyakan keluarga bangsawan hanya memiliki dua anak.

Pasangan satu-satunya yang memutuskan untuk memiliki lebih banyak anak adalah Ratu Elizabeth II dan Duke of Edinburgh.

Sekarang Duke dan Duchess of Cambridge memutuskan untuk mengikuti teladan mereka dan menantikan anak ke-3 mereka.

2. Postur badan yang benar

(brightside.me)

Wanita dalam keluarga kerajaan tidak boleh duduk sesukanya.

Mereka tidak boleh duduk dengan menyilangkan kaki pada lutut.

Sikap tubuh yang benar adalah menjaga posisi lutut dan pergelangan kaki tetap rapat dan sedikit miring ke samping.

3. Jenis kelamin bayi dirahasiakan

Dalam keluarga kerajaan Inggris, mengumumkan jenis kelamin bayi sebelum lahir merupakan hal yang dilarang keras.

Semenentara masyarakat suka menebak-nebaknya dan membuat taruhan.

Karena itulah mereka sangat memperhatikan pakaian Duchess, terutama warnanya.

4. Urutan ditentukan

(brightside.me)

Keluarga kerajaan berjalan dan duduk dalam urutan tertentu.

Inilah sebabnya mengapa suami Ratu Elizabeth II tidak bisa berjalan tepat di sampingnya dan selalu berada sedikit di belakangnya.

Ada juga urutan khusus saat mereka duduk.

Yakni Ratu Elizabeth II, Duke of Edinburgh, Pangeran Wales dan Duchess of Cornwall (Pangeran Charles dan istrinya, Camilla), Duke dan Duchess of Cambridge (Pangeran William dan Kate Middleton), dan seterusnya.

5. Mengikuti Sang Ratu

(brightside.m)

Pada resepsi atau acara formal yang besar, semua orang akan mengikuti tingkah laku Ratu Elizabeth II.

Terutama saat dia selesai makan, karena pada saat ini pula semua tamu harus berhenti makan.

6. Hanya wanita yang bisa menonton proses persalinan

Perlu dicatat, bahkan ketika persalinan bayi terjadi di rumah, ayah si bayi tidak dapat berada di dekat istrinya.

Putri Diana adalah wanita pertama yang melanggar peraturan persalinan di rumah ini.

Namun, seperti berabad-abad yang lalu, para pria masih tidak bisa ikut menyaksikan prosesnya.

Alasannya sederhana, ini adalah proses khusus untuk wanita.

7. Cara meminum teh

Ada banyak aturan untuk minum teh di Inggris dan sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara memegang cangkir teh dengan benar.

Anehnya, seseorang tidak bisa menautkan jari telunjuk melalui pegangan cangkir.

Jempol dan jari telunjuk harus digunakan untuk memegang bagian atas pegangan, sementara jari tengah mendukung bagian bawahnya.

Serta tidak boleh menempelkan jari kelingking pada gelas.

8. Pakaian berwarna hitam

(brightside.me)

Anggota keluarga kerajaan harus selalu membawa pakaian hitam, tak peduli apapun cuaca.

Warna hitam hanya digunakan untuk masa atau acara berkabung, dan tidak bisa digunakan untuk acara resmi lainnya.

Karena itu, selalu ada pakaian siap jika terjadi kematian seorang kerabat.

9. Kehamilan hanya bisa diumumkan pada minggu ke-12

Sudah menjadi tradisi dalam keluarga kerajaan untuk mengumumkan kehamilan setelah 12 minggu.

Namun, Kate Middleton menjadi pengecualian karena adanya toksikosis berat selama kehamilan.

Keluarga harus menjelaskan alasan ketidakhadiran Kate di sejumlah acara resmi akibat kondisi tersebut.

10. Solemn salvo (tembakan penghormatan) untuk menghormati seorang pangeran atau putri

Tepat setelah bayi keluarga kerajaan lahir, sebuah penghormatan diberikan kepada orangtua dan anaknya.

Yakni dengan 62 tembakan di dekat Tower Bridge dan 41 tembakan meriam di dekat Istana Buckingham.

11. Empat nama

(brightside.me)

Anak-anak dalam keluarga kerajaan bisa memiliki hingga empat nama, tapi tidak memiliki nama belakang.

Jika diperlukan, gelar menggantikan fungsi nama belakang ini.

Pangeran George, misalnya, menggunakan nama belakang Cambridge di sekolahnya.

12. Tidak pakai diapers

Memang sedikit aneh, tapi keluarga kerajaan tidak menggunakan diapers.

Mereka hanya memilih popok kain.

Namun, ada beberapa pengecualian di sini, untuk merawat Pangeran William kecil, diapers atau popok sekali pakai kini digunakan.