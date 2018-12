Presiden Jokowi Beli Motor Custom Jenis Chopper, Harganya?

BANGKAPOS.COM, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan membeli satu unit motor custom jenis chopper.

Kabar itu pertama kali datang dari sebuah akun Instagram @shitlicious, Selasa (16/1/2018) lalu.

"This bike has been bought by Mr. President. And before he rides it, I ride it first! wait for my new video about this CHOPPERLAND!! Thanks to @elders_garage for this great opportunity," tulis akun @shitlicious.

Dicantumkan pula tanda pagar #chopperland #Chopper #RoyalEnfield #custommotorcycle dan #Motorcycle dalam unggahannya tersebut.

Pada kolom bio, tertera nama pemilik akun tersebut, yakni Alitt Susanto.

Akun Instagram @elders_garage kemudian mengunggahnya kembali, Jumat (19/1/2018) pagi.

Belum ada respons saat mencoba mengonfirmasi ke pemilik akun tersebut hingga Jumat sore.