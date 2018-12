Putra Sulung Ahok Punya Mimpi Beli Mobil Bugatti Seharga Rp 33 Miliar, Bintang Iklan?

BANGKAPOS.COM -- Putra sulung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dengan Veronica Tan, Nicholas Sean berfoto bersama sebuah mobil sport terbaru keluaran Bugatti.

Entah sebagai bintang iklan atau sekadar mengendorse produk itu, Nicho berpose layaknya bintang iklan.

Mengenakan setelah jas, Nicho melakukan sesi pemotretan.

Nicho bahkan mencicipi kursi depan mobil yang ditaksir sekitar Rp 33 Miliar itu.

Nicholas Sean dan Bugatti (Instagram)

Pada postingannya tersebut, Nicho mengungkapkan jika memiliki mobil itu adalah bagian dari mimpinya.

"Seeing the Bugatti Veyron at @PrestigeMotorcars made me remember the best advice my dad ever gave me in life. That is to persevere in the face of adversity, be a principled man and to always have your dreams in sight in every situation. Thus, the Veyron is now, a dream of mine.

(Melihat Bugatti Veyron di @PrestigeMotorcars membuat saya mengingat saran terbaik yang pernah diberikan ayah saya dalam hidup saya. Itu untuk bertekun dalam menghadapi kesulitan, jadilah orang berprinsip dan selalu mewujudkan impian Anda dalam setiap situasi. Dengan demikian, Veyron sekarang, mimpi saya.)'" demikian tulis Nicho.

Nicho sepertinya mulai memanfaatkan kepopulerannya sebagai putra seorang Ahok. Betapa tidak, ia mulai sering memposting sejumlah foto sejumlah produk.

Sebelumnya ia memposting saat ia memposting foto ketika keduanya sedang berada di ruang tamu mempromosikan produk makanan ringan AH OK Fish Skin.

"Spending my last day on vacation eating @ah_ok.fish.skin with Daud (Menghabiskan hari terakhir saya berlibur sambil makan @ ah_ok.fish.skin dengan Daud)," tulis Nicho.