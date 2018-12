Resmi Diluncurkan, Wuling Cortez Dibanderol Mulai Rp 218 Juta

BANGKAPOS.COM-- Setelah diperkenalkan tahun 2017 lalu, Wuling Motors hari ini resmi meluncurkan dan mengumumkan harga jual mobil multi purpose vehicle (MPV) terbarunya, Wuling Cortez di prosesi acara peluncuran di Ballroom Kempinski Hotel, Jakarta, Kamis (8/2/2018) sore.

Wuling Cortez dilepas dengan harga mulai dari Rp 218 juta on the road Jakarta (tipe C terendah) dan Rp 264 juta untuk tipe tertinggi tipe L Cortez i AMT.

Pengumuman harga jual ini disampaikan langsung oleh Presiden Direktur PT SGMW Motor Indonesia, Xu Feiyun.

Wuling Cortez dposisikan sebagai middle MPV dan dengan rentang harga ini, Wuling Motors benar-benar ingin memberikan pilihan baru MPV kepada konsumennya di Indonesia.

Wuling Cortez hadir dalam dua tipe, yakni tipe C dan tipe L.

Kedua tipe dibekali mesin bensin 4 silinder in-line DOHC, VVT-i berkapasitas 1,798 cc dengan tenaga maksimum 129 Hp dan torsi puncak 174 Nm.

Untuk transmisi, tersedia dua opsi, yakni i-AMT (Intelligent Automated Mechanical Transmission) atau transmisi manual 6-percepatan. Seluruhnya tipe penggerak roda depan.

Cortez memiliki dimensi panjang 4.780 mm, lebar 1.816mm, dan tinggi 1.755 mm.