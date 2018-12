Imlek, Ahok tak Dijenguk, Foto Keluarga 2 Tahun Lalu Ini Mengharukan

BANGKAPOS.COM-- Potret kenangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika Imlek dua tahun lalu membuat banyak warganet terenyuh.

Pasalnya, selama dua tahun ini Ahok merayakan Imlek tak seperti biasanya.

Contohnya saja pada tahun 2017 silam.

2017 lalu Ahok masih harus menjalani rentetan kegiatan kampanye di Pilkada DKI Jakarta.

Ahok harus mengikuti debat publik kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Jumat (27/1/2017).

"Enggak.. Enggak (pulang kampung) karena tanggal 27 debat. Biasanya kami (keluarga) makan-makan saja," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut, di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017) seperti dilansir dari Kompas.com.

Ahok yang memiliki nama Tionghoa Zhong Wan Xie ini mengaku tak ada persiapan apa-apa untuk menyambut Imlek.

Meski demikian, dia masih menyempatkan diri untuk menjalankan tradisi budaya Tiongkok, yaitu membagi-bagikan angpau.

"Imlek kalau sudah tua, enggak perlu banyak persiapan. Persiapan ambil duit saja, kasih angpau," kata Ahok.

Bahkan tahun ini, Ahok harus menelan pil pahit sebanyak dua buah.

Pertama, tahun baru China atau Imlek 2018 Ahok harus menjalaninya di Mako Brimob, Depok.

Ahok dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016.

Imlek 2569 Ahok bahkan tak dijenguk dan tidak menjalani rutinitas seperti biasanya.

Hal itu disampaikan salah satu petugas keposianan yang berjaga di Mako Brimob Kelapa Dua kepada Tribunnews, Jumat (16/2/2018).

"Belum, sampai saat ini (pukul 13.00 WIB) belum ada keluarga (Ahok) yang hadir," kata petugas tersebut.

Satu lagi yang mesti ditelan Ahok ialah Imlek 2018 dirinya masih menjalani proses cerai dengan Veronica Tan.

Tentunya dua pil pahit itu berbanding terbalik dengan Imlek tahun 2016.

Dilihat dari akun Instagram anaknya @nachoseann, Ahok masih bersama Veronica Tan dan ketiga anaknya.

"Shout out to #osella! Happy Chinese New Year!"

Imlek ahok (Instagram)

Begitu tulis dalam keterangan.

"Ntar lagi mau imlek, foto lagi ya.... kamu harus jaga keluargamu.... mama,papa dan adik2mu....", komentar akun @riamanetty.

@luckman.siagian : "Ya ampun sedih lihatnya. Ya Tuhan selalu lindungi keluarga ini , amen."

@hana_ayu_kristina : "Jadi sedih liat foto keluarga yg HARUS TERPISAH."