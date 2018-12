All New Honda PCX 150 wujudkan Penantian Panjang Pecinta Skuter

Laporan Wartawan Bangka Pos, Anthoni Ramli

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kabar gembira datang dari PT. Asia Surya Perkasa Honda Muntok Bangka Barat bagi pecinta skuter matic All New Honda PCX di kota Muntok.

Pasalnya Skuter matic terbaru HONDA yang kini hadir dengan desain lebih mewah dan elegan ini sudah bisa dibawa pulang dan di lihat bentuk dan dengan segala kelebihan serta teknologinya.

Diiringi hiburan atraksi barongsai dan acara penyerahan yang dikemas dengan apik oleh seluruh staff PT. Asia Surya Perkasa HONDA Muntok Bangka Barat ini mengakhiri masa penantian para pecinta All New Honda PCX dengan mulai menyerahkan skuter matic premium ini ke tangan konsumen.

Penyerahan unit All New Honda PCX 150cc ini bertempat di dealer resmi PT. Asia Surya Perkasa Honda Muntok Bangka Barat Selasa, (20/02/2018) petang kemarin.

Acara dihadiri Kepala Cabang PT. Asia Surya Perkasa Honda Muntok Bangka Barat Redi Riad Purwoko, seluruh staff, serta para konsumen yang bertindak selaku undangan yang menerima unit All New Honda PCX.

Redi mengatakan kehadiran All New Honda PCX memang sudah lama dinanti pecinta skutik premium di Indonesia dan di kota Muntok tentunya.

Mereka mendatangi jaringan dealer Honda untuk menanyakan model terbaru PCX yang menawarkan kemewahan berkendara yang berbeda.

" Kami bangga dapat mulai memenuhi permintaan pecinta skuter matic dengan menghadirkan All New Honda PCX ini. Semoga pengalaman baru berkendara skuter matic premium bisa didapatkan karena All New Honda PCX 150 ini merupakan unit terbaru dari seri sebelumnya dengan membawa serta perubahan-perubahan yang mutakhir dan ekslusif hanya untuk anda", ujar Redi.(*)

Caption -- All New Honda PCX 150 wujudkan Penantian Panjang Pecinta Skuter ist