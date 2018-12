Launching New Honda PCX di Bangka Tengah Meriah

PT. Asia Surya Perkasa Main Dealer Honda Bangka Belitung bekerja sama dengan dealer Honda DAM dan TDM menggelar acara Launching produk terbarunya yaitu New Honda PCX di Bangka Tengah Koba

BANGKAPOS.COM--PT. Asia Surya Perkasa Main Dealer Honda Bangka Belitung bekerja sama dengan dealer Honda DAM dan TDM menggelar acara Launching produk terbarunya yaitu New Honda PCX di Bangka Tengah Koba, tepatnya di Lapangan Penginapan Rina Ramita, Sabtu 24 Maret 2018.

Honda menghadirkan serangkaian acara mulai dari hiburan musik, games, senam zumba bersama, dan singing challage.

Selain itu juga hadir booth display Honda PCX serta servis ekonomis bagi seluruh pengguna setia sepeda motor Honda di Koba.

Menurut PIC event, Iqwan, event ini diselenggarakan guna memperkenalkan produk terbaru Honda di kelas Matic premium Honda PCX, selain itu juga, event ini bertujuan memberikan hiburan bagi masyarakat kota Koba dan sebagai apresiasi Honda kepada para konsumen setia Honda.

Warga Koba yang hadir sangat antusias dengan pendatang baru Honda PCX yang terlihat dari banyaknya peserta lomba dan masyarakat yang hadir di venue. Dengan kehadiran New Honda PCX yang memiliki empat warna yaitu glamour gold, wonderful white, brilliant black, dan majestic matte red.

Keempat varian warna tersebut memiliki pilihan tipe CBS maupun ABS.

New Honda PCX merupakan motor skutik yang mencerminkan gaya dan fashion berkendara. Dengan penyematan desain yang lebih mewah dan elegan semakin menambah kebanggaan pengendaranya.

New Honda PCX memberikan kenyamanan berkendara yang menyenangkan dapat dirasakan konsumen Honda dari generasi terbaru All New Honda PCX melalui penyematan fitur baru yakni antilock braking system (ABS) untuk menunjang keselamatan berkendara di tipe ABS, desain velg baru, dan ban yang lebih lebar, yaitu depan 100/80-14 dan belakang 120/70-14. Wheelbase yang lebih pendek dengan ukuran 1.313 mm mempermudah pengendalian bagi pengendara.

Lampu LED di semua sistem pencahayaan membuat All New Honda PCX semakin mewah. Dilengkapi dengan enhanced smart power (eSP) teknologi minim gesekan dan efisiensi pendinginan mesin, serta transmisi yang menghadirkan performa mesin terbaik pada model ini.

Pada sisi kenyamanan Skutik premium ini juga tercatat sebagai pelopor penggunaan lampu hazard di segmen skutik premium di Indonesia.

Memiliki kapasitas tanki BBM terbesar di kelasnya yaitu 8 liter dan fitur praktis berupa tombol pembuka tangki dan jok yang terintegrasi dengan kunci kontak.

Model ini juga dilengkapi seat stopper yang menahan posisi jok agar tidak tertutup saat sedang menyimpan atau mengeluarkan barang.

Suspensi ganda yang nyaman di belakang menghadirkan sensasi berkendara sempurna dengan posisi berkendara yang memanjakan.

Honda PCX dapat ditemukan di seluruh jaringan resmi dealer Honda. Konsumen dapat membawa pulang motor ini dengan harga on the road (OTR) 29 jutaan untuk tipe CBS dan 31 jutaan untuk tipe ABS.

Sebagai bonusnya, konsumen akan mendapatkan jaket dan Helm Exclusive*. Salam satu HATI. (Advertorial)