8 Tahun Berumah Tangga, Ardi Bakrie Ungkap Sosok Sebenarnya Nia Ramadhani

BANGKAPOS.COM-- Menikah pada 1 April 2010 lalu, rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie hari ini tepat berusia 8 tahun.

Untuk merayakannya, Ardi mengunggah postingan yang menarik melalui akun Instagramnya, Minggu (1/4/2018).



Mendadak, Ardi menjadi pria romantis dengan menuliskan kalimat manis untuk Nia.

Mengunggah fotonya berdua dengan sang istri, Ardi mengungkapkan sosok seperti apa Nia selama 8 tahun menjadi pasangan hidupnya.

Berikut adalah isi postingan Ardi:

Postingan Ardi Bakrie (Instagram)

"Dear Sayaaang @ramadhaniabakrie

Happy Anniversary ya, Yank.

Ngga terasa.. Alhamdulillah kita udh 8 tahun (or at least buat aku ngga terasa deh )

Mgkin aku mulai dgn bilang “thank you” for just being “you”... so that includes “you” as the ‘wife’ and “you” as the ‘Mom’.