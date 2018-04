Sukses, Film Dilan 1990 Diundang ke Okinawa International Movie Festival 2018

BANGKAPOS.COM - Sukses di Indonesia, Film Dilan 1990 Diundang ke Okinawa International Movie Festival 2018

Film Dilan 1990 menjadi salah satu film tersukses di Indonesia.

Hal ini ditandai dengan jumlah penonton Dilan 1990 yang mencapai angka enam juta lebih.

Tidak heran kesuksesannya pun membawa Dilan 1990 ke ajang perfilan Internasional.

Film besutan Pidi Baiq dan Fajar Bustomi itu kini diundang ke Okinawa International Movie Festival 2018 yang digelar pada 19 hingga 22 April.

Pemain, produser, dan sutradara film Dilan

//

Dilansir dari Kompas.com, Dilan 1990 akan dipertontonkan dihadapan para pencinta film karena masuk dalam kategori Special Invitation bersama 12 film dari negara lain.

Diantaranya Jepang, Thailand, Hong Kong, dan China yang antara lain Born Bone Boon (Jepang) karya sutradara Toshiyuki Teruya, In Pursuit of The General (China) karya Teng Junjie, 9 Satra: The Legend of Muay Thai (Thailand) garapan Pongsa Kornsri, dan Lost and Found in Tokyo (Hong Kong) karya Cai Jieling.

“Kami akan menyaring film-film Jepang baru yang dijadwalkan akan tayang perdana setelah festival, serta film-film dari Asia dan seluruh dunia yang belum pernah dirilis atau diperkenalkan ke Jepang," demikian keterangan tentang program Special Invitation OIMF 2018, Rabu (4/4/2018).

Film Dilan 1990 sendiri telah tayang di bioskop Tanah Air sejak 25 Januari 2018 lalu.

Film yang dibuat berdasarkan novel karya Pidi Baiq itu pun langsung mencuri hati penontonnya.

Terbukti, selama sebulan lebih bertahan, Dilan 1990 berhasil memperoleh 6.314.986 penonton. (*)